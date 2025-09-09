Crisis en San Lorenzo: reunión clave de los jugadores en la previa del clásico vs. Racing

Crisis en San Lorenzo: reunión clave del plantel antes del clásico con Racing.

El buen andar de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2025 no logra aplacar la profunda crisis institucional y económica que atraviesa en el fútbol argentino. El descontento provocado por el accionar de la dirigencia presidida por Marcelo Moretti, quien regresó en los últimos días de su licencia mientras tiene una causa abierta por recibir presuntas coimas, alcanzó ahora a los jugadores del plantel profesional: este martes por la mañana, se reunieron para tratar el incumplimiento en los pagos y la ausencia de soluciones que debería brindar la comisión directiva del 'Ciclón'. La situación se torna aún más crítica a falta de apenas tres días de un clásico fundamental ante Racing en condición de visitante.

La principal preocupación de los futbolistas, según informó el medio Mundo Azulgrana, es el incumplimiento de las promesas y la imposibilidad de continuar con la actividad en las condiciones actuales. Mientras tanto, numerosas áreas dentro del club están paralizadas y se produjeron varias renuncias tras el anuncio del regreso de Moretti a sus funciones. Con este complicado panorama, el conjunto de Boedo enfrentará la segunda mitad del certamen local con la esperanza de mantenerse en los puestos de playoffs y de asegurar un cupo en alguna competición internacional el año próximo.

Los pasacalles que aparecieron en la sede y la cancha de San Lorenzo contra la dirigencia: "Renuncien"

Un grupo de hinchas demostró su descontento por el situación actual de San Lorenzo y colgó un par de pasacalles con un mensaje contra algunos directivos. "Terzano, Goroyesky, García Lago, Boufflet, Lopardo y Cía, suelten a San Lorenzo y renuncien", rezan los carteles que aparecieron tanto en uno de los accesos al Nuevo Gasómetro como frente a la sede en Boedo. El pedido es para aquellos que no renunciaron a su cargo como vocales (aunque sí a otros cargos dentro del club), en búsqueda de provocar una "acefalía" que derive en un llamado anticipado a elecciones.

El pasacalles que apareció frente a la sede de Boedo contra la dirigencia del 'Ciclón'.

Los próximos partidos de San Lorenzo

Después del empate sin goles ante Huracán en el clásico que se desarrolló en el Nuevo Gasómetro, el equipo dirigido técnicamente por Damián Ayude no jugó el pasado fin de semana por la doble fecha FIFA, pero se prepara para lo que será el duelo ante Racing en el Cilindro del próximo viernes 12 de septiembre, desde las 19 horas por la octava fecha del Torneo Clausura. Actualmente, el "Ciclón" ocupa el cuarto lugar de la tabla en la Zona B con 12 unidades y está a tres del único líder, River.

Por otro lado, se confirmó que en la novena jornada se medirá ante Independiente en condición de visitante el domingo 21 del mencionado mes a partir de las 14.30 y que en la décima recibirá a Godoy Cruz el sábado 27 a las 16.45 en el Pedro Bidegain. Por supuesto, los de Boedo quieren romper con la racha sin títulos y clasificar a una copa internacional para el 2026, de lo que no están lejos ya que se mantienen sextos en la general y hoy entrarían a la Copa Sudamericana.