San Lorenzo se quedaría sin Orlando Gill: la razón de su ausencia en el Torneo Clausura

San Lorenzo se quedaría sin Gill por el Torneo Clausura: la razón por su ausencia.

En San Lorenzo de Almagro se encendió una señal de alarma en relación a Orlando Gill. El arquero del "Ciclón", que viene siendo titular inamovible desde el 2024, podría ausentarse de un partido del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, debido a una posible convocatoria de la Selección de Paraguay para la próxima fecha FIFA, que se disputará en octubre.

En las próximas horas, el entrenador del combinado paraguayo, Gustavo Alfaro, anunciará la lista de jugadores citados para los partidos amistosos en Asia frente a Japón (10/10) y Corea del Sur (14/10). Si bien San Lorenzo por el momento no fue notificado de la convocatoria del portero, en el club saben que las probabilidades son altas, ya que viene siendo parte del seleccionado desde las Eliminatorias Sudamericanas.

En caso de que Gill figure en la lista de Alfaro, como el fútbol argentino no se detiene en fecha FIFA, San Lorenzo lo perdería para el partido ante San Martín de San Juan del viernes 10 de octubre, mismo día en que la "Albirroja" chocará contra los japoneses en el estadio Panasonic Suita de la ciudad de Osaka.

Incluso Gill, que debutó con el seleccionado "Guaraní" en la victoria frente a Perú, también correría riesgo de no llegar al encuentro del "Cuervo" ante Atlético Tucumán, que se jugará el 19 de octubre en cancha del "Decano". Si bien el último amistoso de los de Alfaro es el 14, el largo viaje desde Asia y sumado al "jet lag", harían que Damián Ayude opte por darle descanso.

Ante el panorama de que efectivamente sea convocado, quien ocupará su lugar bajo los tres palos es Facundo Altamirano. El exjugador de Banfield no disputa un partido oficial desde fines del 2024, ya que en la actual temporada sufrió una fractura en el cúbito que lo marginó durante varios meses de la atividad.

Cabe recordar que el conjunto de Boedo le compró a Gill el 50% del pase en 2024 en 500.000 dólares a Sportivo San Lorenzo, luego de irrumpir en Primera por poco protagonismo de Gastón Chila Gómez y la lesión de Altamirano. Desde allí, el guaraní se ganó la confiazana de distintos entrenadores y nunca más salió del arco.

Los números de Gill en San Lorenzo

Partidos: 32.

Goles recibidos: 21.

Vallas invictas: 16.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura