Ruggeri explotó de bronca contra Ibarra por el presente de Boca: "Te comprometen"

Oscar Ruggeri explotó contra Hugo Ibarra en pleno ESPN F90 por las decisiones que toma con el equipo como técnico de Boca Juniors.

Oscar Ruggeri explotó contra Hugo Ibarra en pleno ESPN F90 por sus decisiones en Boca Juniors. El ex jugador analizó la tarea del "Negro" como DT del "Xeneize", cuestionó su tarea en los primeros partidos de la temporada 2023 y lo hizo en un tono para nada agradable. Igualmente, más allá de la derrota con Racing en Abu Dhabi, el elenco "Azul y Oro" no perdió en la Liga Profesional y se mantiene como uno de los firmes candidatos a levantar el trofeo.

El triunfo en el debut contra Atlético Tucumán en la Bombonera generó sensaciones positivas dentro del equipo, pero una semana después empataron con Central Córdoba de Santiago del Estero y comenzaron las especulaciones. Para colmo, el entrenador no tuvo en consideración a algunos futbolistas como Luca Langoni o Gonzalo Morales y recibió fuertes críticas. El "Cabezón" fue uno de los que apuntó contra él y lo destrozó al aire del canal de Disney.

"Todos queremos ganar, yo primero que nadie. Pero también hay algo importante para los jugadores y es la confianza. Vamos por la segunda fecha recién, no nos desesperemos. Tranquilidad. Los jugadores que la gente quiere ver van a tener sus oportunidades sin lugar a dudas. Es un año muy largo, con muchas competencias y les tengo que dar confianza", soltó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa posterior a la igualdad con el "Ferroviario".

"Eso quiere decir que va a repetir. Termina la conferencia diciendo que le va a dar confianza a los jugadores y que recién va la segunda fecha. Y el día que se hace fútbol me saca del equipo... voy y le digo: '¿Te escuché diciendo que me ibas a dar confianza y me diste un partido?' Son declaraciones que te comprometen y quedás preso", sentenció Ruggeri en respuesta a los dichos del estratega en conferencia de prensa. Ante esto, quien opinó de manera contundente y coincidió con su compañero fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien lanzó: "Es un peligro".

El insólito exabrupto de Ruggeri en pleno ESPN

"¿Qué te está pasando Marianito que no estamos estacionando juntos?", preguntó Ruggeri a Mariano Closs en el inicio del pase de ESPN F12 a F90 con respecto al estacionamiento del canal. El conductor le contestó y explicó la situación: "Llevé el auto a un service y me trae mi compañero de siempre". Ante esto, el "Cabezón" respondió: "Ah, listo. Pero los lugares están. Los ocuparon, hay gente nueva".

Quien rápidamente se metió en el "debate" fue Vignolo: "Igual cortémosla con esas costumbres". Esto desató la furia del campeón del mundo que exclamó: "Sí, cortala vos que el de la esquina es tuyo". Closs, por su parte, agregó un comentario: "Hay que hacer un toldito, ¿No?". Al escucharlo, el exfutbolista lanzó el exabrupto cuando nadie lo esperaba: "Hay que ir atrás con la sombra, pero viste están las palomas que te cagan todo el auto, te vas y te queman la pintura. Son tremendas, se ve que comen lo que les tiramos de acá, hacen unos cagadones".