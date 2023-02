Revelaron el motivo de Ibarra por el que Langoni no juega en Boca: "Potencia"

El joven delantero Luca Langoni sumó sólo 20 minutos en las dos fechas de la Liga Profesional y el cuerpo técnico de Boca Juniors tuvo un motivo para que no juegue más tiempo.

Luca Langoni sumó tan sólo 20 minutos dentro del campo de juego en las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Fútbol para Boca Juniors. Esto sorprendió a más de uno, ya que el joven atacante fue fundamental para conseguir el mencionado torneo en 2022 y terminó la temporada como una de las estrellas del "Xeneize". Sin embargo, Hugo Ibarra tuvo una razón para utilizarlo poco en el triunfo ante Atlético Tucumán y que ni siquiera ingrese contra Central Córdoba.

El DT habló sobre el tema en conferencia de prensa, pero no dio la razón para no contar con el futbolista. “Estamos muy contentos con todo lo que nos dio Langoni, pero lo vamos a llevar despacio. Él necesita espacios para jugar, hoy no era el partido", aseguró el estratega luego del empate ante el "Ferroviario". Días más tarde, trascendió el motivo real por el cual no lo tuvieron tan en cuenta como a otros jugadores del plantel.

"Ven un cambio notorio en el físico de Langoni, de hecho fue tendencia en la pretemporada para bien, porque estaba más armado. Ellos creen que ese cambio le ha sacado una de las virtudes que es la velocidad y que se tiene que acostumbrar a su nuevo cuerpo. Por algo Langoni no está jugando. Hay un cambio radical en lo físico y la palabra es perdió explosión", reveló el periodista Augusto César durante el ciclo F12 de ESPN.

Lo único a lo que no hizo referencia fue si los trabajos que hizo el delantero fueron por orden del preparador físico de Boca Juniors o si fue por voluntad propia. La realidad es que el atacante que convirtió 7 goles y brindó una asistencia en 23 partidos sólo jugó 20 minutos ante Atlético Tucumán y su ausencia contra el conjunto santiagueño fue una de las sorpresas del fin de semana. Para colmo, al "Xeneize" le faltó gol y quedó demostrado en ambos cotejos disputados.

Quién es Luca Langoni, la joven estrella de Boca

Luca Langoni tiene 20 años, es diestro y juega más como "delantero por los costados". Un wing como los de antes, pero que le agrega -en su juego normal- mucho definición tal como mostró en cada partido que jugó a lo largo del 2022 con la camiseta de Boca Juniors.

Al igual que Exequiel Zeballos y Aaron Molinas, Luca Langoni se convirtió en un jugador constante en las citaciones de la reserva y luego subió a primera división donde fue uno de los que el propio Battaglia hizo subir de la reserva. Incluso, el 17 de diciembre de 2021, el partido en el que el conjunto Xeneize ganó su título en la reserva, el joven metió un gol en el 3-0 y además asistió para otro.