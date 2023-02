Ibarra reveló la verdad sobre por qué no puso a Langoni en Boca: "Lo necesita"

Hugo Ibarra reveló los verdaderos motivos por los que no puso a Luca Langoni en Boca ante Central Córdoba, por la fecha 2 de la Liga Profesional 2023. La curiosa explicación que dio el DT.

Ibarra explicó la verdad sobre por qué no pone a Langoni en Boca.

Boca empató contra Central Córdoba (Santiago del Estero) en La Bombonera y dejó una floja imagen en la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol. Como consecuencia de esto, varios hinchas se preguntaron por qué Luca Langoni ni siquiera ingresó al partido que terminó 0-0. Consultado al respecto en la conferencia de prensa, Hugo Ibarra brindó una curiosa explicación sobre la ausencia del talentoso joven.

El entrenador campeón del torneo en la edición 2022 se inclinó en el segundo tiempo por Miguel Merentiel, reciente refuerzo con que suma muy pocos entrenamientos con el plantel, antes que por el joven delantero surgido de las Divisiones Inferiores que fue determinante con sus goles para el título logrado.

Ibarra explicó por qué no puso a Langoni en Boca: "No era el partido"

Luego del empate por 0-0 en la Bombonera, el DT del equipo de La Ribera expresó en conferencia de prensa por qué no jugó el juvenil: “Estamos muy contentos con todo lo que nos dio Langoni, pero lo vamos a llevar despacio". Con relación al aspecto deportivo, el ex lateral derecho de 48 años completó con el concepto de que "él necesita espacios para jugar, hoy no era el partido", ya que el adversario estaba muy replegado y ello perjudicaba el estilo de juego del juvenil, que se destaca por su velocidad.

Langoni, una de las figuras del Boca campeón de la Liga en 2022.

Lo concreto es que, en lo que va de 2023, el atacante de casi 21 años apenas disputó 36 minutos entre los tres cotejos oficiales del "Xeneize": la derrota en la Supercopa Internacional frente a Racing en Abu Dhabi, la victoria en casa ante Atlético Tucumán en el debut por la Liga Profesional y esta igualdad con sabor a poco frente a "El Ferroviario". Aún sin el suspendido Darío Benedetto ni Luis Vázquez en un bajo nivel, a Luca no le alcanza para estar bien alto en la consideración del técnico. Incluso, hasta Exequiel "Changuito" Zeballos y Ezequiel "Equi" Fernández ingresaron en el segundo período, objetivo que no pudo lograr Langoni.

Los números de Luca Langoni en Boca

Desde su estreno en la Primera División en junio de 2022, el delantero jugó 23 partidos oficiales con 7 goles convertidos, 1 asistencia aportada y 1 campeonato conseguido.