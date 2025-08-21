River Plate vs Libertad por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate se prepara para una noche decisiva cuando reciba al Libertad este jueves en el Estadio MAS Monumental, buscando sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras el empate sin goles de la ida en Asunción. El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza después de la goleada por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, mientras que el conjunto paraguayo intentará dar la sorpresa en Buenos Aires apoyándose en su tradicional solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Libertad, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Libertad?

El partido entre River Plate y Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda la Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto millonario llega a este encuentro decisivo tras el empate sin goles conseguido en la ida en Asunción, un resultado que dejó la serie completamente abierta pero con sensaciones diferentes para cada lado. En Paraguay, River terminó claramente mejor en el segundo tiempo gracias a los cambios de Marcelo Gallardo, quien logró imponer la jerarquía de su equipo cuando más lo necesitaba. Esa diferencia debería ampliarse en el Monumental, donde el equipo de Núñez tiene la obligación de hacerse fuerte ante su público.

La confianza en River creció tras la contundente victoria por 4-2 ante Godoy Cruz en el fin de semana, un partido donde Gallardo probó un equipo alternativo que respondió con creces. Jugadores como Giuliano Galoppo, quien marcó un doblete ante el Tomba, y Sebastián Driussi, que viene de anotar dos goles en el Clausura, se perfilan como cartas de gol para esta revancha decisiva. El regreso de figuras importantes como Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero también representa una inyección de calidad.

El empate en la ida dejó todo por definirse en Buenos Aires, donde River tiene la ventaja de contar con el apoyo de su hinchada y la comodidad de su estadio. El Millonario sabe que cualquier victoria lo clasificará a los cuartos de final, mientras que un empate con goles también le alcanzaría por el valor del gol de visitante. La presión está puesta en un equipo que aspira a llegar lejos en la Copa Libertadores y que no puede permitirse una eliminación temprana en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Por su parte, Libertad llega a este compromiso tras empatar el clásico con Olimpia en Paraguay, donde su técnico Sergio Aquino decidió rotar titulares y suplentes para dosificar el plantel pensando en este encuentro decisivo. El Gumarelo se apoya en su tradicional solidez defensiva y en la experiencia de figuras históricas como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, aunque ambos veteranos esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

El conjunto paraguayo tiene claro que necesita romper el cero para tener chances de avanzar, ya que cualquier empate sin goles lo dejaría eliminado. Lorenzo Melgarejo e Iván Franco serán las principales cartas ofensivas de un equipo que buscará aprovechar alguna distracción defensiva de River para asestar el golpe. Sin embargo, Libertad llega con algunas bajas importantes que complicaron la planificación de Aquino para este encuentro clave.

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Palmeiras y Universitario de Perú, donde el conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira tiene amplias ventajas tras golear 4-0 en la ida en Lima. La diferencia de jerarquía entre River y Libertad es evidente, y el equipo argentino tiene todo para marcar territorio en su casa y sellar el pase a la próxima instancia del certamen continental.

Formaciones probables de River Plate y Libertad

Marcelo Gallardo recupera jugadores importantes para este encuentro decisivo tras tener algunas dudas en la ida. El principal regreso es el de Lucas Martínez Quarta, quien se recuperó del esguince en la rodilla y disputará el puesto con Sebastián Boselli para acompañar a Paulo Díaz en la defensa central. Además, Juan Fernando Quintero también superó sus molestias físicas y será una opción para el mediocampo ofensivo, aunque deberá competir con Ignacio Fernández por un lugar entre los titulares.

La gran novedad en la formación millonaria será el ingreso de Giuliano Galoppo al mediocampo, quien viene en un excelente momento futbolístico tras marcar un doblete ante Godoy Cruz. El volante ex Banfield aportaría llegada al área rival, una cualidad que necesita el equipo para romper el cero en el marcador. Kevin Castaño perdería su lugar entre los titulares debido a sus flojos rendimientos recientes, lo que obligaría a Gallardo a modificar el dibujo táctico. Sebastián Driussi será el encargado de liderar el ataque junto a Facundo Colidio.

El técnico de Libertad, Sergio Aquino, deberá realizar ajustes forzados en su formación titular debido a las lesiones de última hora. El equipo paraguayo no podrá contar con el arquero Rodrigo Morínigo ni con el lateral izquierdo Matías Espinoza, ambos desgarrados y descartados para el encuentro decisivo. Martín Silva, el experimentado guardameta uruguayo de 42 años, será el encargado de defender el arco visitante en su segunda titularidad del año.

En la defensa, Ángel Cardozo ingresará para cubrir el lateral izquierdo ante la ausencia de Espinoza, mientras que la dupla central se mantendrá con Diego Viera y Néstor Giménez. El mediocampo estará comandado por Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria, quienes tendrán la responsabilidad de equilibrar el juego entre la marca y la creación. Lorenzo Melgarejo será la principal carta ofensiva del conjunto guaraní junto con Iván Franco, mientras que las figuras históricas como Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz esperarán en el banco para aportar experiencia si el partido lo requiere.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Probable formación de Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

River Plate vs Libertad: Ficha técnica