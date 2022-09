River ganó, pero Marcelo Gallardo estalló igual, previo al Superclásico: "Circo decadente"

Marcelo Gallardo protestó igual en la conferencia de prensa pese a la victoria de River contra Barracas Central por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Y habló del "Superclásico" ante Boca.

Marcelo Gallardo estalló pese a la victoria de River por 2-0 contra Barracas Central, por la fecha 17 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El entrenador brindó la conferencia de prensa habitual en la sala del Estadio "Monumental" de Núñez y se mostró fastidioso con el arbitraje en la previa del "Superclásico" frente a Boca.

Al "Muñeco" no le gustó el trabajo de Germán Delfino, que amonestó rápidamente a tres jugadores de su equipo y luego expulsó a Bruno Zuculini a los 20 minutos del complemento. Si bien el técnico no puntualizó en alguna jugada, hizo un balance general de la tarea de los jueces y fue lapidario con ellos.

River ganó, pero Gallardo estalló contra los árbitros en la previa al Superclásico: "Sin tanto yerro"

Después de los tres puntos conseguidos en casa con los goles de Nicolás de la Cruz y Miguel Ángel Borja, al ídolo del club le consultaron por la labor de los encargados de impartir justicia y de despachó duramente. "No me gustó el arbitraje, no sé si (fue) polémico, pero a mí no me gustó", comenzó.

Sin embargo, a los pocos segundos desarrolló aún más el concepto y demostró su bronca, ya que según él "cuando todo el mundo se queja es porque hay que prestarle atención". "En ese estamos bastante parejos todos", insistió. Además, pidió: "Hay que revisar algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar el fútbol nuestro, que no se convierta en algo feo, decadente".

"Ya de por sí tenemos un campeonato que es jodido, difícil de entender y jugarlo, y cuando aparecen todas estas cosas…", recalcó Gallardo en River. "Hay que intentar, si podemos, ayudar todos para tener un fútbol mejor". De manera fulminante, definió: "Todos tenemos que aportar para no convertirnos en un circo decadente, para eso todos tenemos que aportar un granito de arena".

La furia de Gallardo con los árbitros en la previa al Superclásico.

Ya consultado con relación a la posible terna a designar para el Superclásico ante Boca, el DT de "La Banda" expresó que no le parece bien "tratar de interferir en la elección de los árbitros ni generar algo…". De hecho, explicó: "No, no me parece que esa sea la manera de ayudar. En el fútbol argentino tiene que haber transparencia en todos los ámbitos, ni siquiera estoy hablando de los árbitros". "Uno entiende que deberían resolver sin tanto yerro. No lo digo yo, lo dicen todos", reiteró.

En la misma línea, "El Muñeco" recordó que "han pasado muchas cosas en este tiempo, es momento de solucionarlo y mejorarlo. No que pase y siga". "Me involucro para que se mejoren la cosas, no que me favorezcan, que sean justos", opinó el entrenador, que puntualizó en que "las herramientas hoy están para errar menos". Por último, el estratega dijo: "Considero que tienen que estar mejor, no cada vez peor. No tenemos que involucionar, tenemos que evolucionar”.