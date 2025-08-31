Racing vs. Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming

Racing vs Unión de Santa Fe por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing Club buscará recuperarse de su complicado momento cuando reciba a Unión de Santa Fe este domingo en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de sufrir una dura goleada 4-1 ante Argentinos Juniors y necesitan sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla, mientras que el Tatengue llega invicto en sus últimos partidos de liga, aunque viene de caer ante River por Copa Argentina, pero mantiene la esperanza de seguir escalando posiciones en el Grupo A.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Unión de Santa Fe, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Unión de Santa Fe?

El partido entre Racing y Unión por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 31 de agosto de 2025, a partir de las 21:15 horas (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para todo el país y tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La Academia llega a este compromiso tras sufrir su sexta derrota en el Clausura al caer goleada 4-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Este resultado dejó al conjunto de Avellaneda en una preocupante posición 14 de la Zona A con apenas 4 puntos, producto de una sola victoria, un empate y cuatro derrotas en lo que va del torneo. La situación en el campeonato local contrasta fuertemente con el excelente presente que vive el equipo en la Copa Libertadores, donde ya aseguró su lugar en los cuartos de final.

Costas recupera tres piezas fundamentales para este encuentro decisivo, con el regreso de Franco Pardo tras cumplir su suspensión, Gabriel Rojas que ya superó sus problemas físicos, y la vuelta de otros jugadores que habían estado ausentes, como Agustín Almendra y Matías Zaracho. El técnico de Racing tiene definida su formación base pero mantiene una duda en la línea defensiva entre Agustín García Basso y Nazareno Colombo para acompañar a Santiago Sosa en el centro de la zaga.

Por su parte, Unión llega en un momento considerablemente mejor, ubicado en la quinta posición con 9 puntos tras empatar 1-1 con Huracán en el estadio 15 de Abril. Los dirigidos por Cristian González mantienen la esperanza de clasificar a los playoffs y vienen de protagonizar una actuación destacada ante River Plate en la Copa Argentina, donde fueron eliminados recién en la definición por penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos.

El Tatengue cortó una extensa racha negativa como visitante al conseguir una contundente victoria 4-0 ante Instituto en Alta Córdoba, resultado que puso fin a 16 partidos consecutivos sin ganar fuera de casa. Franco Fragapane y Mauricio Martínez se han consolidado como las principales figuras del mediocampo santafesino, mientras que en ataque Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia buscarán ser los encargados de vulnerar una defensa de Racing que ha mostrado fragilidades en este torneo.

El último antecedente entre ambos equipos fue favorable para Racing, que se impuso 1-0 como visitante en marzo de este año con gol de Adrián Martínez. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia tradicionalmente hace valer su localía, aunque en este Clausura ha mostrado irregularidad incluso jugando en casa. Para Unión será una nueva oportunidad de sumar puntos importantes fuera de Santa Fe y consolidarse en zona de clasificación a playoffs.

Formaciones probables de Racing y Unión

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

El técnico de Racing Club, Costas, recupera a Franco Pardo en la defensa tras cumplir su fecha de suspensión, mientras que Gabriel Rojas regresa por la banda izquierda después de superar sus problemas físicos. La principal duda del entrenador está en el centro de la defensa, donde debe elegir entre Agustín García Basso y Nazareno Colombo para acompañar a Santiago Sosa. En el mediocampo, Agustín Almendra y Juan Nardoni serían los elegidos para darle equilibrio al equipo.

Costas evaluará si mantener el esquema 3-5-2 que ha utilizado en los últimos compromisos o realizar algún ajuste táctico para potenciar el ataque. Adrián Martínez y Adrián Balboa formarían la dupla ofensiva, con Santiago Solari como enlace entre el mediocampo y el ataque. El técnico cuenta con todo el plantel a disposición y no tiene lesionados ni suspendidos para este encuentro crucial.

Por el lado de Unión de Santa Fe, Cristian González mantendría el mismo once que enfrentó a River Plate en la Copa Argentina, tras quedar conforme con el rendimiento mostrado por sus dirigidos. El técnico del Tatengue no tiene bajas por lesión ni suspensión, lo que le permite contar con toda su plantilla para este compromiso en Avellaneda.

El estratega mantiene la confianza en Matías Tagliamonte bajo los tres palos, mientras que en defensa repetiría la línea de cuatro con Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco. En el mediocampo, Franco Fragapane y Mauricio Martínez, las principales figuras del equipo, acompañarían a Julián Palacios y Mauro Pittón, mientras que arriba Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia buscarán repetir las buenas actuaciones recientes.

Racing vs. Unión: ficha técnica