Quién es Lautaro Rivero, el crack de River que ya llegó a la Selección Argentina

En la formación que Marcelo Gallardo puso para enfrentar a Boca en la Bombonera, el entrenador decidió que dentro del equipo titular esté una de las figuras en ascenso más importantes de este último tiempo. Se llama Lautaro River, un joven defensor de 21 años que regresó al club tras brillar en Central Córdoba.

Rivero representa una de las apuestas fuertes del entrenador. El jugador disputó 30 partidos en Central Córdoba, donde marcó dos goles y aportó una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el equipo. Sin embargo, después de haber pasado varios encuentros entre los que estuvo los encuentros de Copa Libertadores, ahora el entrenador pone al defensor en la Bombonera.

Este defensor nacido en Moreno, Buenos Aires, comenzó su carrera en clubes de barrio como Los Halcones y Villa Luro Norte. En 2018 ingresó a las inferiores de River como volante por izquierda, aunque luego se reconvirtió en defensor central gracias a su físico y su capacidad para leer el juego.

En 2023, Rivero estuvo al borde de quedar libre, pero Central Córdoba lo convocó para el primer equipo, donde se destacó y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Argentina en 2024. En ese contexto, se viralizó una imagen que publicó, recordando el duro año anterior en el que tuvo que vender alfajores en la calle para ayudar a su familia y sostenerse. "Hace un año. No puedo creer todo esto", comentó emocionado.

Desde que retornó a River, Rivero ya jugó 13 partidos y ahora le toca jugar contra Boca en la Bombonera. Incluso, le tocó la posibilidad de jugar en la Selección Argentina después de una convocatoria realizada por Lionel Scaloni.