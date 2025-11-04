Qué chances hay de que el Diablito Echeverri llegue a River en el mercado de pases 2026

El Diablito Echeverri con la camiseta de River.

Claudio Echeverri es una de las últimas grandes apariciones de las divisiones inferiores de River. Con su talento deslumbró desde juvenil y su aparición en primera división deslumbró a los hinchas del "Millonario", que no lo pudieron disfrutar por mucho tiempo. Es que al Diablito lo vinieron a buscar del Viejo Continente y desde la final que le ganó el conjunto por aquel momento dirigido por Martín Demichelis a Rosario Central en 2023, el joven mediocampista planteó sus ganas de emigrar.

Lo cierto es que fue comprado por el Manchester City y en el equipo inglés no logró consolidarse como hubiera deseado. Con Pep Guardiola le tocó entrar en algunos partidos, pero la decisión del club fue que vaya al Bayern Leverkusen de Alemania a ganar minutos. Y en los últimos días planteó dudas acerca de su futuro, con un sugestivo posteo donde se mostró con la camiseta del "Millonario", lo que encendió las especulaciones sobre su futuro.

Qué posibilidades hay de que el Diablito Echeverri llegue a River

Con la foto de el Diablito besando el escudo de River y un reloj de arena, es difícil no pensar en que este posteo fue una manera de mater presión para lograr su desembarco en el conjunto de Núñez. El futbolista busca continuidad después de tener un año en el que no logró este objetivo, pero la realidad es que las posibilidades de que vuelva a ponerse la camiseta de la banda roja en el corto plazo son difíciles.

Echeverri no logra afianzarse en Bayern Leverkusen.

La única chance para que regreso el jugador es que el Manchester City decida interrumpir el préstamo del Diablito en Bayern Leverkusen -donde tien vínculo hasta mediados del 2026- y lo ceda a River. Pero los "ciudadanos" tienen la intención de que permanezca en el fútbol europeo y no quieren que vuelve a una liga que consideran no ayudaría a su desarrollo, lo que achica mucho la posibilidad real de su regreso en este mercado de pases, más allá del deseo que pueda tener la institución de Núñez en repatriarlo.

El paso de Echeverri por Bayern Leverkusen

Echeverri se encuentra actualmente postergado en Bayer Leverkusen, donde desde su llegada a la Bundesliga a mediados de año, disputó solo seis partidos y en los últimos cinco, incluido el reciente triunfo ante Paderborn por la Copa de Alemania, se quedó en el banco sin sumar ni un minuto en cancha. En el equipo alemán comparte plantel con el ex mediocampista de Boca Equi Fernández.

Las estadísticas del Diablito Echeverri en River