Wado de Pedro se solidarizó con Rodrigo Rey: "No suman"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro respaldó hoy al arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rodrigo Rey, luego de que en el clásico de La Plata hinchas de Estudiantes intentaran sacar ventaja burlándose de su trastorno en el habla.

"Hablé con Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido con él en que estas actitudes 'no suman como sociedad ni a nuestro fútbol'. Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia", dijo el ministro del Interior, quien también tiene una dificultad similar.

Apenas terminó el partido el arquero surgido en River Plate miró a la hinchada de Estudiantes y la aplaudió, los saludó y luego se tocó el pecho sobre el escudo de Gimnasia.

"Lo que hice fue buscar mi agua, saludar e irme. No insulté a nadie ni dije nada. Pero meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo de chico es algo que no va, que no suma como sociedad y que no le suma a nuestro fútbol", explicó en diálogo con la prensa.

"Buscar hacerle daño al otro no está bueno, nunca. Ni conmigo ni con nadie. El fútbol es otra cosa. Que te puteen es algo usual, pero que se metan con algo personal no va", remarcó el santafesino oriundo de la localidad de Las Parejas, la misma de Jorge Valdano, donde nació hace 31 años.

Y hoy en TyC Sports Rey se explayó sobre el tema a corazón abierto. "Para mí esta no es una nota más porque es la primera vez que hablo sobre el tema. El asunto del habla lo traigo desde chico y convivo con él día a día. Es una disfluencia (tartamudez) que algunos días está y otros no. Pero lo principal es que nunca me frenó para hacer nada, aunque conocí gente que se inhibe por esta situación, pero no sirve", subrayó.

Con información de Télam