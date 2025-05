Luto en el fútbol argentino: murió la Bruja Verón, padre de Juan Sebastián

Juan Ramón "La Bruja" Verón murió este martes 27 de mayo. La leyenda de Estudiantes de La Plata y padre del presidente del club -Juan Sebastián Verón- falleció a los 81 años tras sufrir una descompensación. Por supuesto, la noticia significa un golpe duro para el fútbol argentino, para el ahora dirigente e ídolo de la institución y también para los hinchas que vivieron su etapa como futbolista en el club "Pincharrata".

El papá del dirigente fue el autor del gol al Manchester United en Old Trafford que le dio la Copa Intercontinental en 1986 al club y que, además, fue el autor de tres tanto en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. De hecho, Verón padre gano tres Copas Libertadores y, además, una Interamericana junto con la Copa Intercontinental ante el gigante equipo inglés. Por otro lado, a lo largo de su carrera disputó 324 partidos en sus tres etapas en el Pincha, con 90 goles. Además, pasó por Junior y Cúcuta (Colombia), Panathinaikos de Grecia y Argentino de Quilmes. Entre otras cosas, fue entrenador -interino- de Estudiantes de La Plata y también dirigió la Selección de Guatemala y un par de partidos al Junior de Barranquilla colombiano.

Qué le pasó a Juan Ramón "La Bruja" Verón

El histórico exdelantero de Estudiantes de La Plata fue hospitalizado a finales de abril a raíz de un cuadro de deshidratación junto con una insuficiencia renal. Los mensajes por parte de su hijo no tardaron en trascender en las redes sociales, pero no fue lo único que despertó la atención de los fanáticos. Es que, siendo un habitual espectador en el Estadio UNO, la "Bruja" no estuvo presente en lo que fue el entrenamiento del equipo contra Tigre por el Torneo Apertura donde los dirigidos por Eduardo Domínguez y los de Victoria empataron 0 a 0.

El primer mensaje fue "Fuerza viejo" y, luego, un "Gracias por meterme tan adentro esto" junto a una bandera del "Pincha" La Plata. En este caso, la situación mostraba la preocupación fuerte por el estado de salud, pero un par de días después -ya con algunas novedades alentadoras-, nuevamente el presidente de la institución utilizó sus redes sociales para poner "un paso a la vez" mostrando así la posible recuperación, lenta, de su padre. Cabe destacar que justamente él es llamado "la brujita" porque "La Bruja" fue, justamente, Juan Ramón Verón.

Juan Ramón "Bruja" Verón con la Copa Intercontinental

La carrera de Juan Ramón "Bruja" Verón en el fútbol

Clubes : Estudiantes de La Plata; Panathinaikos de Grecia; Junior y Cúcuta de Colombia y Argentino de Quilmes.

: Estudiantes de La Plata; Panathinaikos de Grecia; Junior y Cúcuta de Colombia y Argentino de Quilmes. Partidos jugados : 483.

: 483. Goles : 158.

: 158. Títulos: Torneo Metropolitano 1967, Copa Libertadores 1968, 1969 y 1970, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969 con Estudiantes de La Plata; Primera A de Colombia con Junior en 1977.

El comunicado oficial de Estudiantes de La Plata por la muerte de la "Bruja" Verón

Estudiantes de La Plata comunica con profundo dolor el fallecimiento de Juan Ramón Verón, emblema indiscutido de nuestra historia, referente absoluto de nuestra identidad y símbolo eterno del compromiso, la humildad y la pertenencia que distinguen al Club.

Juan Ramón tenía 81 años y se encontraba acompañado por su familia, recibiendo el cariño de todos sus seres queridos.

Nacido en La Plata el 17 de marzo de 1944, Juan Ramón Verón fue protagonista central de la época más gloriosa de Estudiantes. Integrante del equipo campeón del Torneo Metropolitano 1967, tricampeón de América (1968, 1969 y 1970), campeón de la Copa Interamericana 1969 y autor del inolvidable gol en Old Trafford que selló la obtención de la Copa Intercontinental el 16 de octubre de 1968, su figura permanece entre las más trascendentes del fútbol argentino.

Futbolista excepcional, supo ser además un formador comprometido y un referente humano ineludible para generaciones enteras.

El Club acompaña a nuestro presidente Juan Sebastián Verón y a sus seres queridos en este duro momento que atraviesa a todos los integrantes de la familia albirroja.

Las novedades vinculadas al sepelio serán comunicadas oportunamente a través de los canales correspondientes. Estudiantes despide hoy a una de sus máximas leyendas. Su legado, su integridad y su ejemplo vivirán por siempre en la memoria de la institución.