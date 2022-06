Lucas Pratto, tajante sobre River: "Qué le queda a los demás, ¿no?"

El delantero se refirió a la actualidad del plantel del "Millonario"

La historia de Lucas Pratto con River estará marcada por haber sido una de las grandes figuras de la histórica final ante Boca Juniors de Copa Libertadores en 2018. Si bien su salida no fue como la deseaba, el cariño mutuo entre los hinchas y él está a la orden el día. Aunque en la actualidad esté defendiendo los colores de Vélez Sarsfield, al ser consultado sobre la aparente escasez de atacantes del equipo que conduce Marcelo Gallardo, el "Oso" no dudó en expresar que tiene un "equipazo" y realizó una comparación con los restantes planteles del fútbol argentino.

"Si a River le faltan jugadores, que les toca a los demás, ¿no? Tienen un equipazo", manifestó Pratto al programa La noche de TyC Sports, cuando le preguntaron por la falta de recambio del "Millonario" en la zona de ataque. Y luego, añadió: "Yo creo que Marcelo (Gallardo) buscó una identidad que, quizá, no tenía con nosotros, éramos otro tipo de equipo, más directo y con soluciones individuales cerca del área. Hoy busca algo más colectivo y con más juventud”.

El "Millonario" y el "Fortín" se verán las caras en los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que parece ser una de las series más atrapantes de la competencia internacional. Al ser consultado sobre si gritaría un posible gol al club de Núñez, el exjugador de Atlético Mineiro fue determinante: "A River no le voy a gritar un gol nunca, igual que no lo hubiese hecho cuando me tocaba jugar en contra de Vélez”, confesó, en tono más serio. Y después, agregó: "El cariño de la gente de River conmigo es mutuo. Hemos pasado momentos muy lindos. Hoy nos toca estar del lado de enfrente, pero el cariño va a seguir estando".

Lucas Pratto opinó sobre la supuesta falta de delanteros en River.

La mirada de Pratto sobre River

El "Oso" también se refirió al presente futbolístico riverplatense y cómo se preparan para los enfrentamientos de la Libertadores: "“La nueva forma de jugar le está dando muchos resultados. Son los últimos campeones de la liga y no paran de ganar. Los equipos algún partido van a perder y bueno, les tocó con Tigre. Pero la realidad es que es un equipazo y nosotros tenemos que prepararnos bien para enfrentarlos dentro de 20 días”.