La encendida defensa de Alina Moine a Marcelo Gallardo: "Se entiende"

Después del cruce entre Beccacece y Gallardo, la periodista hizo una fuerte defensa.

En medio del arranque de la Liga Profesional de Fútbol se dio una insólita situación entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece cuando los dos se cruzaron en el encuentro entre Defensa y Justicia contra River. Después de lo que ocurrió esa noche, Alina Moine hizo una encendida defensa de Marcelo Gallardo.

Al analizar lo que ocurrió el fin de semana, Alina Moine -que hace un par de semanas estaría en una relación sentimental- indicó: "Se entiende lo que hizo Gallardo en ese momento. Lo que hizo Beccacece está mal, por eso el árbitro lo expulsa". Después del comentario, añadió: "Igual creo que nadie se merece una frase despectiva y no me importa si es Marcelo Gallardo o si es un técnico que está dando sus primeros pasos en la categoría H del fútbol argentino".

En este punto, Moine también aseguró: "Cuando algo suena despectivo, no me gusta para nadie. No me gustó esa actitud despectiva. Y el discurso de que porque es Gallardo no y porque es otro sí". Por otro Alina volvió a la carga para dejar clara su postura. “A mí lo que no me gusta es que se tome en que si es Gallardo no. No, no. Son todas personas capacitadas para estar en el puesto que están. Que alguien te mencione de una forma que te pueda sonar despectiva, no vale para ningún colega".

El cruce entre Gallardo y Beccacece

En medio del encuentro entre Defensa y Justicia contra River en Florencio Varela ocurrió una situación insólita. Los dos técnicos, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo se trenzaron en una discusión después de una increíble maniobra del entrenador del conjunto local. Sacados, los dos se dijeron: "¿Quién sos?"

Todo comenzó con una jugada en uno de los laterales. La pelota le correspondía a River y, en el momento en el que se iba a hacer el lateral, el propio entrenador de Defensa y Justicia se puso delante de la pelota y del jugador, elevó los brazos e impidió que el futbolista de River saque rápido. Un minuto después, por supuesto, el árbitro lo expulsó ante la locura de Beccacece que seguía golpeando cosas.

En ese mismo momento, un poco más lejos, Marcelo Gallardo se quejó con el cuarto árbitro ante la situación y gritó: "¿Qué te pasa? ¡Está loco este". En ese instante, el propio entrenador del Halcón -que fue ayudante de campo de Sampaoli en la Selección Argentina- explotó: "¿Qué te pasa? ¿Qué decís? ¿Quién te crees que sos? Quién sos".