Los 3 resultados que necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Independiente ya hizo su parte, que era derrotar a Rosario Central en Avellaneda, y ahora necesita otros tres resultados ajenos para clasificar a la Copa Sudamericana 2026. La campaña anterior del "Rojo" era tan negativa en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino que ni siquiera haber ganado los últimos cuatro partidos de manera consecutiva le alcanzaron para depender de sí mismo.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se impuso por 1-0 como local al conjunto alternativo de Ariel Holan, que no jugaba por nada y de esa manera perdió el invicto en el certamen. Ese gol del centrodelantero paraguayo Gabriel Ávalos le permitió al dueño de casa ilusionarse con la participación en la próxima edición del segundo campeonato continental.

Los 3 resultados que necesita Independiente para entrar a la Copa Sudamericana

Barracas Central vs. Huracán

El primer cotejo ajeno que puede beneficiar al "Rey de Copas" es que Huracán no le gane a Barracas Central como visitante, ya que si el "Globo" suma de a tres lo superará en la tabla anual. Ese encuentro se disputará el lunes 17 de noviembre desde las 17 horas.

Lanús campeón

El segundo requisito que tiene que cumplirse sí o sí es que el "Granate" de Mauricio Pellegrino se consagre ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la final de la vigente Sudamericana. De esa manera, liberaría un cupo en la tabla anual, ya que Lanús iría directamente a la siguiente Copa Libertadores.

Que el campeón del Torneo Clausura 2025 libere un cupo

Por último en orden cronológico, Independiente precisa que se consagre en esta competencia alguno de los equipos que tiene arriba en la tabla anual: Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre o Barracas Central.

La tabla de posiciones anual 2025 del fútbol argentino (acumulada)

¿Cuándo se juegan los últimos partidos de la fecha 16 del Clausura?

Belgrano de Córdoba vs. Unión de Santa Fe - Lunes 17 de noviembre a las 17 horas - Estadio Julio César Villagra.

Barracas Central vs. Huracán - Lunes 17 de noviembre a las 17 - Estadio Claudio Fabián Tapia.

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - Lunes 17 de noviembre a las 17 - Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Platense vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - Lunes 17 de noviembre a las 19:30 - Estadio Ciudad de Vicente López.

Independiente ganó los últimos cuatro partidos del 2025 y sueña con la Sudamericana.

Las 4 victorias consecutivas que mantienen con vida a Independiente