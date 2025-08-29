"No me arrepiento": Lanzini contó la charla con Gallardo que provocó su salida de River

Lanzini contó cómo se dio su salida de River

Una de las salidas que hizo ruido en este mercado de pases fue la de Manuel Lanzini como libre de River para transformarse en nuevo jugador de Vélez. El paso del tiempo expuso que hubo una charla con Marcelo Gallardo que fue el verdadero detonante que provocó la decisión de ser apartado y que tenga que buscarse un club para no estar parado hasta el final de su contrato.

“Creo que llegue en el momento justo para volver, allá en el West Ham quedaba libre, tenía una buena edad, jugaba bastante. Sentía que era el momento A veces salen las cosas, a veces no salen pero fue la decisión que tomé, no me arrepiento. Es el club que a mí me forjó", arrancó en una entrevista que le realizaron en ESPN F12. Sus primeros minutos con la camiseta del Fortín expusieron un toque de calidad y que marcó la diferencia con sus compañeros.

En lo que respecta a su salida del plantel del Millonario, el volante dejó en claro que hubo una conversación que fue el detonante de todo. "Fue algo que tenía que pasar y pasó, salió como salió y no me arrepiento. Yo pensaba terminar mi contrato, fue una decisión que en este caso Marcelo tuvo que tomar y lo tuve que aceptar de esa manera”, señaló. Hay que recordar que después del Mundial de Clubes quedó marginado.

"Debo hacer una autocrítica y la verdad cuando llegué esperaba algo muy diferente, es un fútbol muy friccionado. Además la exigencia de River no viene solo de un punto futbolístico, sino mental", agregó. Manuel Lanzini estuvo a punto de quedar libre en diciembre del 2024, pero Marcelo Gallardo fue el encargado de que renueve por una temporada más. Una decisión que los directivos aceptaron con la condición de que se rebaje el salario.

El desarrollo de la primera parte de la temporada lo tuvo con ingresos sin muchas luces y el encuentro ante el Inter de Italia fue el punto en donde el cuerpo técnico entendió que no había mucho más por delante. Su ciclo se cierra con un solo partido en un nivel aceptable que fue el clásico frente a Boca de la Liga Profesional 2024 en el cual anotó el único tanto de la tarde.

¿Kranevitter sigue su camino?

Por otro lado, Matías Kranevitter se encuentra en River con la particularidad de que se entrena a contra turno y apartado del plantel. Tiene contrato hasta diciembre, pero ya fue notificado que no tendrá minutos en lo que resta de la temporada y si consigue una oferta va a ser aceptada para que pueda marcharse.

Sin embargo, todo pareciera indicar que el volante se quedaría sin jugar en caso de que Vélez no avance con una propuesta salarial que considere como viable. Esto es un elemento que no es para nada menor, debido a que recibió una cantidad considerable de ofertas pero ninguna le resultó atractiva desde lo económico. De hecho, Unión de Santa Fe lo llamó y fue rechazo por no poder igualar lo que el Millonario le paga.