La chicana del presidente de Agropecuario a Boca después de eliminar a Racing de la Copa Argentina

Bernardo Grobocopatel, presidente de Agropecuario, chicaneó a Boca Juniors, con quien su equipo se enfrentará en octavos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Racing.

Bernardo Grobocopatel, presidente de Agropecuario, lanzó una chicana dirigida a Boca Juniors luego de que su equipo elimine a Racing de la Copa Argentina. El directivo festejó, al igual que los jugadores y los hinchas, este batacazo histórico que posicionó al plantel en los octavos de final del certamen y piensa en lograr lo mismo ante el "Xeneize". No sólo se ilusiona, sino que además aseguró que le quiere ganar.

El elenco de Carlos Casares dio la gran sorpresa en esta edición del torneo y no es poca cosa. Los de Fernando Gago venían de triunfar en el debut de la Liga Profesional ante Huracán y llegaban como favoritos. Si bien dieron el primer golpe con el tanto de Tomás Chancalay, su rival lo dio vuelta y se llevó la clasificación a la siguiente instancia. La victoria ante el club de Avellaneda motivó más que nunca al dirigente.

"Ahora se terminó la dulzura. La que hicimos en la camiseta fue un caso especial. Con Boca no se juega todos los días. Tenemos la ilusión. Los jugadores saben que a Boca yo le quiero ganar hasta jugando en la Playstation. Si a Racing le quería ganar, a ellos mucho más", aseguró Grobocopatel en diálogo con TNT Sports sobre las ganas de eliminar a los dirigidos por Sebastián Battaglia del torneo.

Además, con sus declaraciones hizo alusión a un detalle de la casaca del "Sojero" para este encuentro que llamó la atención. El padre del directivo le inculcó su amor por el conjunto de Avellaneda y fue justamente el rival que el "Verdirrojo" enfrentó en los 16 avos de la Copa Argentina. Por este motivo, desde la institución prepararon una camiseta especial con la frase: "Gracias papá por hacerme de Racing".

Tras ganarle a uno de los grandes del fútbol argentino, Agropecuario aprovechó la ocasión y le envió un mensaje muy especial al club de la Ribera, palpitando lo que será un duelo clave en la lucha por el título. "No tengas miedo, @BocaJrsOficial, no somos tan buenos", haciendo alusión a la frase y chicana del ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, con destino al ex mandatario Daniel Angelici por la final de la Copa Libertadores 2018.