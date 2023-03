Jugó con Maradona en Boca, dejó el fútbol y ahora es empresario: la nueva vida de Alphonse Tchami

El ex delantero camerunés Alphonse Tchami, quien compartió plantel con Diego Armando Maradona en Boca Juniors, dejó atrás su etapa en el fútbol y hace años se dedica a los negocios.

El ex delantero camerunés Alphonse Tchami, quien compartió plantel con Diego Armando Maradona y hasta fue verdugo de River con la camiseta de Boca Juniors tiene una nueva vida alejada del fútbol. El africano que se ganó el cariño de los hinchas "Xeneizes" con sus goles se dedica al rubro empresarial hace varios años entre Francia y Camerún, por lo que dejó atrás esa etapa en la que lució la camiseta "Azul y Oro". Claro que, no se olvida de lo que logró en nuestro país y de vez en cuando lo muestra en sus redes.

El incansable atacante que arribó al club de La Ribera en el verano de 1995 se metió rápidamente en el corazón de los fanáticos y se destacó tanto adentro como afuera de la cancha. Meses después de jugar el Mundial de Estados Unidos 1994 representando a su Selección y un paso por la liga de dicho país, se calzó la 9 del elenco de la Ribera. Sólo estuvo por poco más de dos temporadas y en 2005 colgó los botines para cambiar completamente el rumbo.

Tchami maneja una empresa de Recursos Humanos y no hace mucho se juntó con el ex presidente Mauricio Macri tiempo antes de que este último deje su cargo. Es que el ex mandatario le ofreció un nombramiento como Cónsul honorario en África, pero luego de su salida del gobierno en 2019 finalmente no se concretó. Claro que, Tchami no perdió esa alegría con la que se lo veía cada vez que pisaba el verde césped y continuó normalmente con su vida.

Cabe destacar que, si bien destinó su vida al rubro empresarial, el camerunés también fue vicepresidente de la Federación de Fútbol de su país y representó jugadores. Amigo de Alberto Márcico, con quien cambió camisetas cuando el "Beto" jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, el ex delantero hasta se llevó un fuerte reto por parte de Carlos Bilardo cuando entró al vestuario con los colores del "Tripero". Luego de dos años y medio en Boca, el africano jugó en Europa y pasó por varios equipos más. Hoy utiliza frecuentemente su cuenta de Instagram para subir videos de sus goles y responderle a aquellos hinchas que alguna vez lo disfrutaron en La Bombonera.

Alphonse Tchami en La Bombonera con la camiseta de Boca Juniors

La carrera de Alphonse Tchami luego de su paso por Boca Juniors

En 1997 pasó al Hertha Berlin de Alemania, en donde estuvo hasta 1999 para luego pasar al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Luego, Tchami tuvo dos pasos fugaces por Dundee United de Escocia y el OGC Niza de Francia. Además, el ex delantero jugó en Rusia (Chernomorets), China (Shenyang Ginde), el Líbano (Al Nemjeh Beirut) y se retiró en el Épernay Champagne del fútbol galo. Con la camiseta del "Xeneize" anotó 11 goles en 47 partidos disputados.