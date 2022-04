Insólito: Boca inscribió en la Copa Libertadores a un jugador borrado por Battaglia

Boca Juniors inscribió a un jugador en la lista de la Copa Libertadores que el propio Sebastián Battaglia borró del plantel de Primera División.

Boca Juniors dio la gran sorpresa en la previa del inicio de la Copa Libertadores de América, en la que iniciará su recorrido el próximo martes 5 de abril. Por la primera fecha del Grupo E del certamen continental visitará a Deportivo Cali en Colombia a partir de las 21:30. Dentro del plantel incluyeron a un jugador que Sebastián Battaglia borró de Primera División por los distintos cruces que tuvieron en algunos entrenamientos.

El volante que participará del mencionado torneo es nada más y nada menos que Agustín Almendra, a quien el "Xeneize" sumó en la nómina a pesar de los conflictos. De esta manera, el joven mediocampista, que fue uno de los apuntados por el DT, Darío Benedetto y la Comisión Directiva, tendrá lugar nuevamente en el equipo. La gran baja será la de Cristian Pavón, que meses después del comienzo del campeonato se sumará a Atlético Mineiro.

Cabe destacar, que varios futbolistas de Boca Juniors no jugarán los primeros partidos de la Copa Libertadores. Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Sebastián Villa, Diego González y Javier García serán bajas para el inicio. De la dupla central, Rojo se perderá cinco encuentros y el "Cali" cuatro. El colombiano se no estará en toda la fase de grupos, el "Pulpo" no jugará los primeros dos cotejos y el arquero tres.

La nómina quedó conformada por: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Agustín Sández, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Guillermo Pol Fernández, Darío Benedetto, Eduardo Salvio, Oscar Romero, Leandro Brey, Javier García, Esteban Rolón, Ramiro García, Aaron Molinas, Luis Advíncula, Frank Fabra, Valentín Barco, Juan Ramírez, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Diego González, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Alexis Alvariño, Nicolás Orsini, Vicente Taborda, Norberto Briasco, Juan Pablo Cabaña, Brandon Cortés, Agustín Almendra, Alan Varela, Pedro Velurtas, Gabriel Vega, Cristian Medina, Tomás Díaz, Luis Vázquez, Gabriel Aranda, Eros Mancuso, Luis Langoni, Matías Olguín, Maximiliano Salazar, Ezequiel Fernández, Gastón Gerzel.

Jorge Bermúdez destrozó a una promesa de Boca

Jorge Bermúdez liquidó al defensor Valentín Barco, quien forma parte de la Reserva boquense. El "Patrón", fiel a su estilo, no se guardó nada y más allá de algún elogio criticó fuertemente al habilidoso lateral izquierdo en un diálogo con TyC Sports. El directivo, apoyado por las máximas autoridades de la institución como Juan Román Riquelme, no tuvo filtro a la hora de decir lo que piensa sobre el jugador.

"La obligación de nosotros es garantizarle una carrera, una profesión. Es un tremendo futbolista, pero está joven y hay que ayudarlo a entender que el fútbol es colectivo, que los compañeros también merecen el lugar que él tiene. Ahora está pasando que el chico Nahuel Gerez, que fue suplente todo el tiempo está jugando bárbaro. Barco tendrá que esperar a cuando sea su momento", sostuvo Bermúdez en la mencionada nota con la señal televisiva.