Independiente quiere retener a Kevin Lomónaco: los 6 clubes que lo buscan para 2026

Independiente tiene como una de las prioridades retener a Kevin Lomónaco para el 2026, ante el interés de seis clubes del exterior que quieren al defensor como refuerzo en este mercado de pases. El entrenador Gustavo Quinteros le solicitó a la dirigencia, liderada por Néstor Grindetti, sostener a la base del plantel para ser competitivos en las competencias nacionales que disputará.
Lo concreto es que los equipos que se mostraron más interesados en quedarse con el zaguero de 1.92 metro y 23 años son nada menos que Tigres, Monterrey, América, Pachuca (todos de México), Internacional y Fluminense (ambos de Brasil). Con un contrato vigente hasta diciembre del 2028, la cláusula de rescisión del ex Tigre asciende hasta los 20 millones de euros.
Con Lomónaco consolidado como el primer central titular del Independiente de Quinteros, el "Rey de Copas" también cuenta en la zaga con Sebastián Valdéz y Nicolás Freire, aunque lo ideal sería cerrar la llegada de otro defensor para completar el recambio en esa zona. El plantel profesional ha sufrido la falta de variantes en esa zona de la cancha, pero el presidente Grindetti ya fue claro: "Si no hay ventas, va a ser difícil que haya refuerzos... No vamos a hacer locuras que comprometan al club económicamente".
Los números de Lomónaco en Independiente
- 64 partidos oficiales.
- 2 goles.
- 1 asistencia.
- Sin títulos conseguidos.
El fixture de Independiente en el Apertura 2026
- Independiente vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 25 de enero.
- Newell's vs. Independiente - Semana del 28 de enero.
- Independiente vs. Vélez - Fin de semana del 1 de febrero.
- Platense vs. Independiente - Fin de semana del 8 de febrero.
- Independiente vs. Lanús - Fin de semana del 15 de febrero.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente - Semana del 25 de febrero.
- Independiente vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de marzo.
- San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo.
- Independiente vs. Unión - Semana del 11 de marzo.
- Instituto vs. Independiente - Fin de semana del 15 de marzo.
- Independiente vs. Talleres - Fin de semana del 22 de marzo.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Independiente vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 19 de abril.
- Deportivo Riestra vs. Independiente - Fin de semana del 26 de abril.