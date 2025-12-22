Independiente quiere retener a Kevin Lomónaco: los 6 clubes que lo buscan para 2026

Sigue la novela por la continuidad o no de Kevin Lomónaco en Independiente.

Independiente tiene como una de las prioridades retener a Kevin Lomónaco para el 2026, ante el interés de seis clubes del exterior que quieren al defensor como refuerzo en este mercado de pases. El entrenador Gustavo Quinteros le solicitó a la dirigencia, liderada por Néstor Grindetti, sostener a la base del plantel para ser competitivos en las competencias nacionales que disputará.

Lo concreto es que los equipos que se mostraron más interesados en quedarse con el zaguero de 1.92 metro y 23 años son nada menos que Tigres, Monterrey, América, Pachuca (todos de México), Internacional y Fluminense (ambos de Brasil). Con un contrato vigente hasta diciembre del 2028, la cláusula de rescisión del ex Tigre asciende hasta los 20 millones de euros.

Con Lomónaco consolidado como el primer central titular del Independiente de Quinteros, el "Rey de Copas" también cuenta en la zaga con Sebastián Valdéz y Nicolás Freire, aunque lo ideal sería cerrar la llegada de otro defensor para completar el recambio en esa zona. El plantel profesional ha sufrido la falta de variantes en esa zona de la cancha, pero el presidente Grindetti ya fue claro: "Si no hay ventas, va a ser difícil que haya refuerzos... No vamos a hacer locuras que comprometan al club económicamente".

Los números de Lomónaco en Independiente

64 partidos oficiales.

2 goles.

1 asistencia.

Sin títulos conseguidos.

