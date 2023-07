Giro inesperado en la venta de Martegani de San Lorenzo a Racing

La posible venta de Agustín Martegani de San Lorenzo a Racing Club en este mercado de pases tuvo un giro inesperado y desde la "Academia" esperan para poder concretarla.

Mientras se perfilaba para ser uno de los refuerzos de este mercado de pases, la posible venta de Agustín Martegani de San Lorenzo a Racing está cada vez más lejos de concretarse. Teniendo en cuenta que los dirigidos por Fernando Gago están en octavos de la Libertadores y el "Ciclón" en la misma instancia de la Sudamericana, el futbolista puede ser una pieza fundamental en ambos, pero todo indica que el traspaso no se concretará. Sin embargo, no son los únicos clubes involucrados en esta cuestión.

Si bien desde Avellaneda no dan el brazo a torcer con esta cuestión, el volante ofensivo de Boedo tendría destino de Europa luego de que la "Academia" ofrezca 2.8 millones de dólares por el 50% del pase. Además, hubo una tentadora oferta proveniente del Salernitana de Italia que, al parecer, rechazaron desde la dirigencia. Esto se suma al descontento de los hinchas del elenco de Rubén Darío Insúa que no quieren perder -al menos por ahora- a una de las piezas claves de la formación, que hasta el momento se quedaría en la institución.

En cuanto a los números del jugador del conjunto de Boedo, acumula un total de 4 goles en 42 partidos. Su nivel en el primer equipo no pasa para nada desapercibido y es por eso que Fernando Gago y la cúpula de la "Academia" lo quieren sí o sí en este mercado de pases. Claro que todo dependerá de que finalmente se destrabe el inconveniente que hoy impide la posible transferencia.

El club que indirectamente tuvo que ver con este pase es Argentinos Juniors. Si bien el mediocampista no tiene nada que ver con el "Bicho" de La Paternal, Gabriel Milito quiere que Jonathan Galván -en Racing- retorne al club y no llegue a San Lorenzo como estaba estipulado. Esta decisión del DT ante la lesión de Miguel Torrén y la salida de Kevin Mac Allister a Europa complicó las cosas. Además, ante la posibilidad de que el nuevo refuerzo no arribe al "Ciclón", el "Gallego" Insúa y la dirigencia no se desprenderían de Martegani.

Vale casi 2 millones de dólares, lo buscan de Europa y sufre Rubén Darío Insúa en San Lorenzo

Un importante jugador de San Lorenzo de Almagro está en la mira de un equipo de Europa y preocupa a Rubén Darío Insúa. A poco tiempo de disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana contra San Pablo, el "Gallego" puede perder a una de sus principales estrellas que tuvo un muy buen desempeño desde su arribo a Boedo. Claro que, todavía no está definido el futuro del futbolista y todo se definirá en el transcurso del mercado de pases.

Se trata de Adam Bareiro, a quien el "Ciclón" adquirió tras comprarle el pase al Monterrey de México por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Luego de estar a préstamo en 2019, su regreso al club se dio en enero del 2022 y ahora llegó una oferta del Ludogorest de Bulgaria para tratar de contar con sus servicios en la próxima temporada. La decisión de la dirigencia sobre el atacante nacido en Paraguay llamó la atención y su futuro es una incógnita.