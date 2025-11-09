Formación confirmada: Así juegan River y Boca el Superclásico del fútbol argentino

Una vez más habrá una edición del Superclásico. En este caso, nuevamente, Boca y River jugarán para ver cual es el ganador en un nuevo encuentro del clásico más importante del fútbol argentino y, en este caso, ya está definidio cual serán los 11 titulares de cada uno de los equipos.

Este domingo a las 16.30 se juega uno de los partidos más importantes del semestre para River, que necesita sí o sí los tres puntos frente a Boca para mantener sus chances de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La delegación de River se alojó en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, una decisión que responde a los recitales de Dua Lipa que se realizan en el Estadio Monumental. En la lista de convocados, Marcelo Gallardo tuvo que lamentar la baja de Facundo Colidio por lesión, pero recuperó a dos piezas fundamentales: Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel. El once titular que pondrá Gallardo para este cruce ya está confirmado.

Las formaciones de River y Boca

La formación será: Franco Armani en el arco; línea de tres defensores con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz; Lautaro Rivero y Marcos Acuña como laterales; en el mediocampo jugarán Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; y en ataque estarán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, en Boca será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Boca vs. River: ficha técnica