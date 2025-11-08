Qué jugadores de River jugarán su último clásico con Boca

Desde experimentados hasta refuerzos que llegaron en los últimos meses

Si bien falta para que el mercado de pases del fútbol argentino se encuentre activo, los comentarios en las redes sociales y distintos medios comienzan a tomar mayor vuelo con el paso de los días. En la previa de un nuevo Superclásico, se desprende que son varios los jugadores que forman parte del plantel de River que se encuentran ante la chance de jugar su último partido contra Boca de manera oficial. Una lista que podría estar alentada para generar una renovación de nombres de cara al 2026.

Lo primero a señalar que Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja tienen contrato con el "Millonario" hasta el próximo 31 de diciembre. De momento, no se registraron charlas con cada uno de los jugadores con el fin de que el vínculo se extienda por al menos una temporada más. Es muy probable es que el cuerpo técnico del "Muñeco" Gallardo les entregue la libertad de acción para beneficios de sus carreras.

A cinco jugadores se les termina el contrato y no fueron llamados a renovar

Por otro lado, se debe considerar que jugadores como Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Matías Galarza pueden que se vayan de River para tener rodaje en otros equipos. Esto sería producto de que cumplieron un ciclo o necesitan sumar más minutos con mayor frecuencia como es el caso de lateral derecho que quedó totalmente relegado desde que se registró el regreso de Gonzalo Montiel en el mercado de pases de verano.

Hay un caso que es bastante particular porque se trata de la continuidad de Giuliano Galoppo un jugador que por un simple gesto cambió de manera abrupta el cariño que los hinchas le tenían. Uno que se encuentra préstamo y que cuenta con una cláusula de compra de acuerdo con cierta cantidad de partidos disputados en la temporada. Se está cerca de alcanzar el registro, pero su nivel decayó bastante en el último tiempo y no se descarta que regrese a San Pablo.

Otro caso que es bastante particular es el de Jeremías Ledesma que estará en el banco de suplentes, y es muy probable que no tenga minutos ante Boca porque está más que claro que Franco Armani es el titular. Pero puede que se trate de su último clásico como jugador de River, debido a que necesita sumar presentaciones y dispone de varias ofertas para pegar la vuelta al fútbol español en donde le tienen una enorme consideración por lo hecho en el Cádiz.

El particular caso de Federico Gattoni

Se trata de un jugador que llegó en el mercado invernal de la temporada 2024 por pedido expreso de Martín Demichelis pero que Marcelo Gallardo borró a los días de haber asumido su segundo ciclo como entrenador. Se intentó regresarlo al Sevilla de España en varias oportunidades, sin embargo la respuesta que River recibió es que debía respetar el contrato firmado que tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre.

Un vínculo que la dirigencia del "Millonario" decidió respetar porque caso contrario tendrá que abonarle al club español una suma de un millón de euros a modo de resarcimiento. Se optó por la opción de quedarse con Federico Gattoni, pagarle el sueldo y que solo entrene con el plantel de lunes a viernes sin ser convocado a los partidos oficiales. En este temporada, solo vio acción en dos encuentros.