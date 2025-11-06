Beto Márcico calentó la previa del Superclásico con un palazo a River y Gallardo: "¿Cuánto hace?"

Beto Márcico calentó la previa del Superclásico con un palazo para River y Gallardo

Boca Juniors recibirá a River Plate este domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en La Bombonera y Alberto "Beto" Márcico rompió el silencio en la previa del Superclásico, que será clave para el futuro de ambos en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El referente del conjunto "Xeneize" opinó tras la renovación de Marcelo Gallardo por un año más y apuntó tanto contra el DT como contra su equipo. A su vez, hizo referencia a lo sucedido en este último año donde los resultados no ayudaron al elenco de Núñez.

A lo largo de la entrevista brindada al ciclo Cancha Embarrada en El Destape 1070, el exjugador correntino que ganó tres títulos con el elenco "Azul y Oro" no se guardó nada acerca de su opinión sobre el "Muñeco" y el hasta ahora fracaso de su segundo ciclo. El mencionado entrenador se quedará hasta diciembre del 2026 y Márcico analizó sus dichos en las horas previas al partido.

El Beto Márcico apuntó contra River y Gallardo en la previa del Superclásico contra Boca

"¿Qué opinás de de Gallardo y que dijo ´voy a volver a ganar´, como diciendo que va a revalidar su su pasado el año que viene?", le consultó al aire Franco Formoso y el referente no dudó en responder: "Está obligado a decirlo... Es que es lo que está esperando el hincha de River. ¿Cuánto hace cuánto llegó Gallardo? Un año y medio. En la Copa Libertadores que se iba a jugar en cancha de River y que definió todos los partidos de local, ¿Estaba Gallardo?".

A su vez, agregó los últimos torneos que disputó el "Millonario" con el "Muñeco" a cargo y en los que tampoco triunfó: "Este y los campeonatos que ahora quedó afuera River, ¿también estaba Gallardo? Sí. Bueno, ¿y entonces? Le renueva por un año, ¿qué va a decir? '¿Sí, voy a seguir perdiendo?'. No, tiene que decir 'bueno, vamos a volver a ganar'. Seguramente va a volver a ganar".

Boca y River se enfrentan este domingo 9 de noviembre en La Bombonera en un nuevo Superclásico

Los números de Gallardo desde su regreso a River

Partidos dirigidos : 75.

: 75. Triunfos : 34.

: 34. Empates : 25.

: 25. Derrotas : 16.

: 16. Títulos: 0.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El historial del Superclásico entre Boca y River

El "Xeneize" y el "Millonario" se enfrentaron en 264 oportunidades. El conjunto de La Ribera cosechó un total de 92 victorias, mientras que los de Núñez ganaron 88 y 84 terminaron en empate. El último duelo que protagonizaron fue el pasado domingo 27 de abril en el Estadio Monumental donde los de Gallardo ganaron 2 a 1 con los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi para el dueño de casa, mientras que Miguel Merentiel marcó la igualdad parcial para la visita.