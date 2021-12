Facundo Farías respondió a los intereses de River y Boca: "Tengo un favorito"

Ante la pregunta sobre si prefiere a River o a Boca, Facundo Farías respondió y sembró la duda sobre su futuro.

La primera novela del verano en el ámbito futbolístico es, sin duda alguna, el tire y afloje de Facundo Farías con Boca Juniors y River Plate. Los dos clubes más grandes del fútbol argentino sueñan con sumar al talentoso volante que actualmente se desempeña en Colón de Santa Fe. En una entrevista brindada a TyC Sports, el joven de 19 años aseguró que tiene un favorito para continuar su carrera pero, para no meter presión, decidió no decirlo.

Desde las dos veredas se ilusionan con su arribo y tienen claro que no será nada fácil. El "Sabalero" le puso un alto precio (5 millones de dólares por el 50% de su pase) que complicaría tanto al "Millonario" como a su histórico rival si quieren contratarlo. Según trascendió, el "Xeneize" hizo una importante oferta. Sin embargo, desde la institución santafesina la declinaron rápidamente ya que les pareció inferior a lo que pretenden.

"Por ahora arranco la pretemporada con Colón. La verdad es que todos quieren dar un salto y crecer, pero en Colón tenemos desafíos muy lindos por delante. Jugar la Copa Libertadores en el club del que soy hincha también es un sueño muy grande", aseguró Farías. El "Negro" disputará el mencionado torneo continental, el campeonato local y la Copa Argentina, por lo que la presencia de su joven promesa sería fundamental para el equipo.

Sobre el interés de River y Boca, el volante afirmó: "Es algo lindo. A mi corta edad sorprende porque no esperaba que se de eso, pero dejo que lo maneje mi representante, Martín Sendoa. No hubo un llamado por parte de Marcelo Gallardo, ni tampoco de Juan Román Riquelme", comentó ante los rumores de acercamiento por parte de los clubes. Acerca del equipo al que prefiere ir manifestó: "Es difícil decirlo, mejor me lo guardo. Pero tengo un favorito", lanzó.

Un importante club de Europa se llevaría a Farías si Boca y River no se apuran

“Hoy me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana, es exjugador y jugó en el Atlético Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa", afirmó Sendoa en una entrevista en Radio Rivadavia. Además aprovechó para tirarles presión a los dos clubes más grandes de la Argentina. "Si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte”, dijo en La Oral Deportiva.

El representante de Farías aclaró que lo llamaron a él y no a Colón, que es el dueño del pase y quien tiene la decisión final de venta. "A mí me gustaría que vaya, pero pedí que lo dejen un año más en Argentina. Facundo quiere jugar la Libertadores”, contó Sendoa. Tanto el equipo santafesino, como Boca y River están clasificados a la próxima edición del torneo más importante del continente.