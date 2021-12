Un equipo "muy grande" de Europa podría llevarse a Farías si Boca y River no se apuran

El representante del jugador apuró a Boca y River para que avancen esta semana por el futbolista porque sino se puede ir a Europa.

La figura de Colón de Santa Fe Facundo Farías es pretendido por Boca y River. Pero en las últimas horas su representante, Martín Sendoa, dijo que recibió un llamado desde Europa preguntando condiciones por el delantero de 19 años.

“Hoy me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana, es ex jugador y jugó en el Atlético Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa", afirmó Sendoa en una entrevista en Radio Rivadavia. Además aprovechó para tirarles presión a los dos clubes más grandes de la Argentina. "Si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte”, dijo en el programa La Oral Deportiva.

El representante de Farías aclaró que lo llamaron a él y no a Colón, que es el dueño del pase y quien tiene la decisión final de venta. "A mí me gustaría que vaya, pero pedí que lo dejen un año más en Argentina. Facundo quiere jugar la Libertadores”, contó Sendoa. Tanto el equipo santafesino, como Boca y River están clasificados a la próxima edición del torneo más importante del continente.

Martín Sendoa también es el padre adoptivo de Farías, por lo que su opinión es muy escuchada por el jugador. En los últimos días ha tenido declaraciones cambiantes sobre el futuro del chico. En Radio Rivadavia sostuvo que “Facu necesita jugar con un 9, a él le gusta arrancar desde atrás. Con un delantero como Luis Vázquez harían un quilombo bárbaro” y hace algunos días en Radio La Red le preguntaron si era un jugador más para Gallardo o para Battaglia. "Para mí, Facundo es para River. Hoy en River creo que se potenciaría mucho", respondió.

Facundo Farías tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Según Olé Boca está preparando una oferta por el 70% del pase, con jugadores de por medio. Por el lado de River todavía no hizo ningún ofrecimiento formal. Aunque Sendoa contó que el presidente de Colón, José Vignatti "le dio a entender que va a cerrar con River".

La última gran aparición del fútbol argentino debutó en Primera en noviembre de 2019. Recién tiene 48 partidos disputados , metió ocho goles y brindó siete asistencias.