En medio de la emergencia en Chubut, advierten que Tierra del Fuego enfrenta “riesgo extremo"

En medio de los incendios que no cesan en la provincia de Chubut, el subsecretario de Manejo del Fuego en territorio fueguino, Rodrigo Cia, confirmó que es una de las 16 provincias que se encuentra en alerta nacional de “riesgo extremo de incendios”.

En medio de la crítica situación que atraviesa la zona cordillerana del norte chubutense, Cia explicó cómo se encuentra el panorama en la provincia que gobierna Gustavo Melella: “Se está trabajando mucho sobre el tema preventivo: saliendo con diferentes móviles y agentes para poder ayudar y sujetar un poco más no solo la carga de vehículos, sino de personal para estar presentes en el campo y hacer inspecciones”, explicó.

En este marco, Cia detalló los puntos estratégicos de Tierra del Fuego que se encuentran en rojo: “Especialmente Corazón de la Isla, Península Mitre, partes de sequedad fuerte y de pastizales en Río Grande donde hay muchos vientos”, puntualizó en una entrevista en vivo con la Televisión Pública Fueguina.

“Son distintas zonas las que afectarían directamente, y otros puntos también más al sur en donde hay carga de combustible bastante gruesa y media. Esto hace que sea compatible con algún tipo de combustión, y estamos trabajando mucho en que la gente solo vaya a hacer fuego a los lugares que están habilitados y en los días permitidos”, remarcó.

Asimismo, expuso que la alerta emitida por Nación toma en cuenta los 18 días de lluvia que hubo durante diciembre en la Capital. Aunque también registraron días con algo de sol y bastante viento. “Este cambio en Ushuaia por los fuertes vientos se está dando hace un tiempo largo. Se hizo muy peligroso también por las personas que hacen fuego de manera irresponsable en lugares donde está prohibido. Por eso hicimos varias actuaciones con respecto a eso”, afirmó.

Cómo sigue la investigación sobre el origen del incendio en Chubut

El ministro de Seguridad y Justicia local, Héctor Iturrioz, se refirió a la investigación en curso sobre el origen del incendio y sostuvo que una acción negligente es muy distinta de una dolosa. Además, afirmó que el fuego se inició en una zona de vegetación muy densa, a la que “solo puede acceder alguien con conocimiento del bosque”.

En ese sentido, señaló que se trataba de un lugar donde se sabía que el incendio se propagaría con rapidez y que, además, podía cortar la única vía de acceso a Puerto Patriada. “Hubo una intención criminal que no habíamos visto antes”, remarcó Iturrioz, mientras que recordó que en 2021 se produjo un incendio de estas características y tardó un mes en apagarse totalmente.

Restricciones a la circulación de la Ruta 40

Con las llamas fuera de control, la Dirección Nacional de Vialidad volvió a disponer la restricción total de circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta 40. Las llamas se encuentran próximas a la calzada y el corte se mantendrá de forma preventiva hasta nuevo aviso, indicó la el organismo en un comunicado.

La restricción rige desde las 15:40 para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Las autoridades de seguridad vial determinaron que la visibilidad y el calor en la ruta representan un riesgo inminente para los conductores.

Ante la gravedad de la situación, Vialidad recordó que están abiertos canales de consulta como la web oficial del organismo, donde los usuarios tiene la posibilidad de informarse sobre el estado de las rutas en tiempo real. Asimismo, pueden comunicarse al 0800-222-6272 para obtener información al respecto. En caso de emergencias, está activa la línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.