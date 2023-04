El Pollo Vignolo aduló a Sebastián Villa y los memes estallaron en las redes

Sebastián "Pollo" Vignolo aduló al colombiano Sebastián Villa en pleno partido de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata y los memes apuntaron contra él en las redes sociales.

En pleno partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, Sebastián "Pollo" Vignolo defendió y aduló constantemente al colombiano Sebastián Villa, incluso cuando no estaba en cancha. Los usuarios en las redes sociales no lo perdonaron y los memes estallaron a los pocos minutos por las palabras del propio conductor de ESPN F90. Es que la situación del delantero no es para nada buena por las denuncias, pero al relator le importó poco.

Es que el rendimiento del "Xeneize" ante el "Pincha" en la primera mitad no fue para nada bueno y el periodista dio a entender en todo momento que el futbolista tenía que ingresar para que haya una mejoría. La frase "soluciona todos los problemas" fue la utilizada por él y su compañero Gustavo López en reiteradas ocasiones de la transmisión para justificarse. Sin embargo, el atacante no es de las figuras actuales del plantel y su nivel es flojo.

Los memes contra el "Pollo" Vignolo por elogiar a Sebastián Villa

El Cai Aimar se cansó del Pollo Vignolo en ESPN y se la pudrió en vivo

Carlos "Cai" Aimar se cansó de Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno ESPN F90 y lo cruzó por su opinión acerca del presente de River Plate. El conductor analizó al armado de Martín Demichelis en el equipo que goleó 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, pero a su compañero no le convenció y no dudó en criticarlo en vivo. Además, tanto Daniel Arcucci como Marcelo "Cholo" Sottile se metieron en la intensa charla sobre el "Millonario" y dieron sus opiniones.

Vignolo trató de explicar en otras palabras la tarea del entrenador y soltó: "La gente pone los noticieros principalmente por la temperatura y el tránsito. Si el tipo que da la temperatura te dice van a hacer 10 grados y vos no escuchás, salís en musculosa. Entonces, nosotros veíamos que le faltaba uno más en el medio". Sin pelos en la lengua y luego de escucharlo, el "Cai" Aimar se enfureció y lo cruzó: "Sabe manejar el grupo. No entiendo un carajo lo que estás diciendo. No sé por qué decís esa boludez, explicalo de otra manera para que te entienda la gente porque yo no te entiendo".