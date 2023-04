El Cai Aimar se cansó del Pollo Vignolo en ESPN y se la pudrió en vivo: "No entiendo un carajo"

Carlos "Cai" Aimar se cansó de Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno ESPN y se la pudrió en vivo por su análisis sobre el presente de River.

Carlos "Cai" Aimar se cansó de Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno ESPN F90 y lo cruzó por su opinión acerca del presente de River Plate. El conductor analizó al armado de Martín Demichelis en el equipo que goleó 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, pero a su compañero no le convenció y no dudó en criticarlo en vivo. Además, tanto Daniel Arcucci como Marcelo "Cholo" Sottile se metieron en la intensa charla sobre el "Millonario" y dieron sus opiniones.

"Hizo algo muy complejo Demichelis, que es que rápidamente se lo aplaude y da gusto verlo. El hincha de River va a ver el equipo. Hay una cuestión clave que es el escuchar y es que le encanta la táctica, está convencido que no hay táctica que supere un vestuario con mala cara. Fue generando un clima positivo con el que acalló voces. Ahora como ganó están todos calladitos", aseguró Sottile y le dio el pie a sus compañeros para que instantes después comience una fuerte discusión.

El "Pollo" Vignolo tomó los dichos del panelista y habló sobre el funcionamiento de la formación que planea el DT: "Un día en una conferencia de prensa, Demichelis dijo: 'Escuché por ahí que Enzo estaba muy solo y pedían a alguien más'. Varios nos tienen que escuchar un poquito más. Y tenía razón, porque puso un jugador más". Arcucci aprovechó la ocasión y apuró en vivo a Aimar sobre este tema: "Preguntale al 'Pollo' como le preguntás siempre si le arman el equipo al técnico".

Acto seguido, Vignolo trató de explicar en otras palabras la tarea del entrenador y soltó: "La gente pone los noticieros principalmente por la temperatura y el tránsito. Si el tipo que da la temperatura te dice van a hacer 10 grados y vos no escuchás, salís en musculosa. Entonces, nosotros veíamos que le faltaba uno más en el medio". Sin pelos en la lengua y luego de escucharlo, el "Cai" Aimar se enfureció y lo cruzó: "Sabe manejar el grupo. No entiendo un carajo lo que estás diciendo. No sé por qué decís esa boludez, explicalo de otra manera para que te entienda la gente porque yo no te entiendo".

El insólito ataque del Pollo Vignolo a los jugadores de Boca

En pleno arranque de F90, el conductor repasó que "Pol ayer metió una voluntad, un entusiasmo, unas ganas... Metió todo. Se embarró, tuvo hasta mala suerte". Sin embargo, opinó: "Ahora, yo creo que lo quieren hacer capitán y Pol Fernández no se siente capitán". "¿Quién tiene que ser? Otro, alguien que hable", se respondió a sí mismo al instante. "¡El técnico no puede decirle al capitán que tiene que hablarle al árbitro! ¡Tiene que salir natural! Y si no sale natural, no está para ser capitán".

"Almirón dice ´pero este pibe no habla...´", reiteró "El Pollo" Vignolo. Si bien consideró que "es lo menos importante igual", cruzó a los futbolistas porque según él hay "jugadores que son verdes, que no son inteligentes, que no hablan, un 9 (Darío Benedetto) que no se mueve, un (Luca) Langoni que está incómodo...". "Almirón no puede perder tiempo porque le tiene que decir al capitán que tiene que hablar", protestó.