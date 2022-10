El polémico comentario de un ídolo de Boca contra Racing: "Lo ayudan"

Un ídolo de Boca Juniors lanzó un polémico comentario con respecto a los arbitrajes en los partidos de Racing en la previa de la definición de la Liga Profesional de Fútbol.

Un histórico ídolo de Boca Juniors lanzó un polémico comentario sobre los arbitrajes con Racing en la previa de la definición de la Liga Profesional de Fútbol. El exjugador se refirió a diferentes momentos del campeonato en el que, según él, favorecieron al elenco de Avellaneda, que es el único líder del torneo con un partido menos que el "Xeneize". Los dirigidos por Hugo Ibarra, por su parte, buscarán un triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata este jueves 20 de octubre para quedarse con el primer puesto.

Se trata de Enrique Hrabina, quien vistió los colores del elenco "Azul y Oro" entre 1985 y 1992 y se retiró en la institución. El exdefensor, apodado "Quique" o el "Vikingo" no dudó en hablar de algunas jugadas puntuales del certamen en donde los de Fernando Gago sacaron puntos importantes. Además, el referente opinó sobre el presente de Luca Langoni, la joven figura de Boca que la rompió con el paso de las jornadas.

"Vi un penalazo que no le dieron a Lanús, otro agarrón que también fue bastante dudoso que no se lo dieron. Y ya veníamos del penal que no le dieron a Boca...Una mano increíble. Pero bueno, esas ayuditas que a veces pasan de largo y dan que pensar. Lo van a ayudar a Racing, de eso no me cabe la menor duda por cómo lo vienen ayudando", sostuvo Hrabina sobre una de las acciones polémicas del cruce de la "Academia" contra el "Granate" y el penal que no le dieron a Boca en el Cilindro en la fecha 13.

Por otro lado, sobre el rendimiento del juvenil y el plantel, "Quique" lanzó: "Futbolísticamente lo tendrán que demostrar y también en el resultado. También para llegar al domingo con un punto de ventaja. Boca va a ganar el domingo y va a ser campeón. Luca Langoni es oportunista. Anota de rebote, boyando en el lugar preciso, en el momento justo. Tiene ese instinto y es hábil. Me hace acordar a Comitas y Graciani. Es una mezcla de ellos dos porque tiene habilidad, velocidad y es livianito".

Boca vs Gimnasia: hora, TV en vivo y streaming

La transmisión de la televisión en vivo del partido será del canal TNT Sports. Para poder acceder al mismo hay que tener contratado el servicio de cable y el pack fútbol. Además, el streaming online podrá verse por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El historial entre Gimnasia y Boca

El historial entre ambos es de 155 partidos con clara ventaja de Boca, que se impuso en 83 ocasiones contra 36 de Gimnasia, y además empataron otras 36 veces.

Qué partidos le restan a Boca en la Liga Profesional

Jueves 20/10: Vs. Gimnasia La Plata (81 minutos en La Plata).

Domingo 23/10: Vs. Independiente (La Bombonera).

Qué partidos le restan a Racing en la Liga Profesional

Domingo 23/10: Vs. River (en Avellaneda).