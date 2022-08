El inesperado regreso a los convocados de Boca para el partido ante Racing

Para el partido ante Racing por la Liga Profesional, Hugo Ibarra decidió que un futbolista vuelva a la lista de concentrados luego de varios encuentros.

En la lista de concentrados de Boca Juniors para enfrentar a Racing por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol se dio un inesperado regreso. Uno de los futbolistas que tenía poco lugar en la Primera volvió a la nómina y tiene chances de jugar contra la "Academia" en el "Cilindro". La lesión sufrida por el joven Exequiel Zeballos le dará una posibilidad más de mostrarse en un partido más que importante en Primera.

Se trata del delantero Norberto Briasco, quien además viene de recuperarse de una dolencia. El exatacante de Huracán ya está a disposición para sumar minutos con la camiseta "Azul y Oro". Mientras tanto, para ganar continuidad disputó dos encuentros con la Reserva que dirige Mariano Herrón. En esta ocasión, el jugador estará en el banco de suplentes y será una de las alternativas del DT.

Si bien no estará desde el arranque, el argentino nacionalizado armenio no está lejos de jugar nuevamente con la casaca de Boca. Hasta el momento, Briasco disputó un total de 20 cotejos y convirtió sólo un gol, por lo que está obligado a mostrar ese buen nivel que tenía en el "Globo" y llamó la atención del club de La Ribera. El equipo tendrá algunas modificaciones con respecto al duelo ante Platense por la Liga Profesional y la novedad es que Sergio "Chiquito" Romero no está entre los convocados.

De esta manera, el elenco que dirige Hugo Ibarra saldrá con los siguientes titulares ante Racing: Agustín Rossi; Lusi Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo Pol Fernández; Óscar Romero, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Con esta formación, el "Xeneize" buscará su tercera victoria al hilo, ya que ganó ante el "Calamar" la fecha anterior y en la semana eliminó a Agropecuario en la Copa Argentina.

Zeballos fue operado con éxíto tras la lesión sufrida en Copa Argentina

El delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos fue operado con éxito en la articulación de la tibia y el peroné de su pierna derecha. La noticia la brindó el Departamento Médico del club, luego de la lesión que sufrió ante Agropecuario por una fuerte patada de Milton Leyendeker. El futbolista sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho.

La lesión comprometió el tejido fibroso que une la tibia con el peroné y también provocó el desprendimiento de una pequeña parte ósea conectada al ligamento dañado. El atacante fue operado esta noche en el Sanatorio de la Trinidad, en San Isidro, por el médico Jorge Batista, quien es el subdirector del Departamento Médico boquense. El período que estará sin vovler a las canchas, en principio, podría demandar entre 3 y 4 meses.