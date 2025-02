El inesperado palazo de Kempes a Chiqui Tapia por la AFA: "Se cree Superman"

Kempes lapidó a Chiqui Tapia en la AFA por el rumbo del fútbol argentino.

Mario Alberto Kempes, la gran estrella de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, cargó de manera inesperada contra Claudio "Chiqui" Tapia. El exdelantero de 70 años atacó al presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) por la desorganización que lleva su gestión en la actualidad en cuanto a los torneos locales, además de no haber reconocido a quienes se consagraron en el Mundial disputado en este país.

En plena entrevista con el programa Súper Deportivo Radio, el crack disparó munición gruesa contra el dirigente sanjuanino que asumió en esta función allá por marzo del 2017. Incluso, mencionó que "se cree Superman" porque tiene un exceso de protagonismo con relación a los últimos logros del Seleccionado albiceleste y le recordó que "vos no jugás...".

Kempes lapidó a Chiqui Tapia por su gestión en la AFA: "Muy decepcionado"

Consultado al respecto del mandato de casi ocho años del exmandamás de Barracas Central en la casa madre del deporte más popular a nivel nacional, el exgoleador aseguró que “cada vez que habla esta persona, pareciera que el fútbol empezó cuando él empezó a dirigir la AFA...". Furioso, insistió: "Esa es la pena que me da. La historia del fútbol argentino es muy linda a nivel equipos y hoy a nivel de Selección”.

Incluso, el ex River Plate y Rosario Central fue más allá: “El problema es que sigue pensando que el futbol argentino empezó a ser fuerte cuando él fue presidente, me molesta". También reflexionó acerca del "Chiqui" que "te ponés los laureles que no te corresponden" y amplió: "Yo le tengo respeto a la AFA, no a quien dirige la AFA porque se está equivocando. Él se debe al fútbol argentino, a la historia del fútbol argentino y por eso estoy muy decepcionado. El fútbol argentino no te va a hacer famoso a vos, por más que vos quieras ser famoso. Vos sos el presidente, vos no jugás”.

Kempes se mostró fastidioso porque la gestión de Tapia ya homenajeó a los campeones del mundo de 1986 y de 2022, pero todavía no a los de su camada en 1978: “Hoy está un presidente de la AFA que se olvida de la primera estrella. Me duele muchísimo, le escribí una carta preguntándole preguntando por qué el 78 no existe, ¿por qué esa vergüenza? Nunca me respondieron...".

Más allá de haberse "olvidado" de los campeones del ´78, el "Matador" cuestionó los torneos locales ya que “los campeonatos argentinos dan pena... El fútbol argentino no está hecho para tantos equipos. Y que no haya descensos, ya parece la MLS (la Liga de Estados Unidos). Es jugar sin motivación... Yo no sé que se busca con esto de dos campeonatos. ¿Se habrá contagiado del fútbol de la MLS el presidente?". Con mucha bronca, el exatacante cordobés concluyó que “Tapia se cree que es Superman de la historia. Vos tenés que darle vida al fútbol argentino, no hacerte famoso vos".

