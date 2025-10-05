Godoy Cruz - Independiente por Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

Independiente visita a Godoy Cruz en Mendoza.

Independiente visitará a Godoy Cruz este domingo 5 de octubre en Mendoza, en un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El conjunto de Avellaneda, bajo la dirección de Gustavo Quinteros, quien debutó el fin de semana pasado con un empate ante Racing, buscará su primera victoria en el campeonato para mantener vivas sus chances de clasificar a los playoffs. Por su parte, el "Tomba" atraviesa una situación comprometida en la tabla anual del descenso y necesita desesperadamente sumar puntos tras acumular tres partidos sin ganar y exhibir una preocupante racha como local en la temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Godoy Cruz, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Godoy Cruz?

El partido entre Independiente y Godoy Cruz por la fecha 11 del Torneo Clausura se jugará este domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 14:30 horas de Argentina en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para todo el país. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Andrés Gariano, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

El Rojo llega a este compromiso sin haber conseguido ninguna victoria en lo que va del Clausura, acumulando apenas cinco puntos en nueve fechas disputadas. El equipo de Avellaneda se encuentra a siete unidades de Sarmiento, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs del torneo, lo que deja al conjunto dirigido por Quinteros en una situación complicada de cara a sus aspiraciones.

Independiente tiene además un partido pendiente contra Platense como local, que podría ser determinante en su lucha por meterse entre los clasificados. En las nueve jornadas jugadas hasta el momento, el Rojo ha empatado cinco encuentros y perdido cuatro, sin conocer la victoria. El fin de semana pasado marcó el debut de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador, quien obtuvo un empate sin goles en el Cilindro frente a Racing Club, un resultado que le permitió al equipo sumar su primer punto bajo su conducción.

Si el conjunto de Avellaneda quiere soñar con la clasificación a los octavos de final está obligado a ganar en Mendoza para seguir con posibilidades matemáticas. La distancia de siete puntos con la zona de playoffs representa un desafío mayúsculo, pero todavía quedan fechas por disputarse y el partido pendiente podría acortar esa brecha si logran sumar de a tres.

Por su parte, Godoy Cruz atraviesa un momento crítico en su temporada, acumulando tres partidos consecutivos sin conseguir victorias. El equipo mendocino se encuentra comprometido con el descenso por la tabla anual, una situación que genera preocupación en el club y en su afición, especialmente considerando su pobre rendimiento como local durante este año.

El Tomba suma 25 puntos en la tabla anual y se encuentra a seis unidades de San Martín de San Juan, que acumula 19 puntos y se ubica en zona de descenso. Además, arrastra una increíble racha negativa jugando en casa durante la temporada: de los 17 partidos que disputó en Mendoza en los estadios Víctor Legrotaglie, Malvinas Argentinas y Feliciano Gambarte, apenas ganó dos veces. La última victoria como local fue el 28 de abril cuando derrotó 1-0 a Atlético Tucumán, una sequía que se ha extendido por más de cinco meses.

El equipo dirigido por Walter Ribonetto no podrá contar con su figura en ataque, Santino Andino, quien se encuentra con la Selección Argentina Sub 20 participando en el Mundial de Chile. La ausencia del delantero representa una baja sensible para el Tomba, que deberá encontrar alternativas ofensivas para intentar quebrar su mala racha y sumar puntos vitales en su lucha por la permanencia.

Formaciones probables de Godoy Cruz e Independiente

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo "Pol" Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Daniel Barrea, Bastián Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

En Independiente, la noticia de último momento es la ausencia del defensor Nicolás Freire, que será baja debido a que sufrió una lesión muscular y no podrá viajar con el plantel a Mendoza. Una dura pérdida para Gustavo Quinteros, ya que Freire venía de ser titular y completar un buen partido ante Racing Club. Ante esta mala noticia, lo más probable es que el defensor surgido de River Plate, Franco Paredes, se meta en el once inicial para ocupar su lugar en la zaga central.

Esta sería la única variante en el equipo, teniendo en cuenta la formación que presentó en el último partido ante Racing. Los otros diez jugadores serían los mismos, apostando a Ignacio Pussetto y su velocidad como única referencia de ataque, Santiago Montiel por derecha para aprovechar su buena zurda a pierna cambiada, Luciano Cabral de enganche y Matías Abaldo por el costado izquierdo. La dupla de volantes centrales estaría conformada por Felipe Loyola y Rodrigo Cedrés.

En Godoy Cruz, Walter Ribonetto tendrá el regreso de Mateo Mendoza, quien probablemente vuelva a la titularidad en la zaga central junto a Federico Rasmussen. Esta modificación correría a Juan Escobar al lateral derecho en lugar de Arce, una variante táctica que el entrenador del Tomba viene evaluando en los últimos entrenamientos.

El equipo mendocino seguirá extrañando a su figura en ataque, Santino Andino, que está con la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile. Por ese motivo, se espera la titularidad de Facundo Altamira para acompañar a Daniel Barrea y Bastián Yáñez en el ataque. En el mediocampo, Pol Fernández aportará su jerarquía junto a Nicolás Fernández y Vicente Poggi.

Godoy Cruz vs. Independiente: ficha técnica