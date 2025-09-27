Ángel Di María la rompió en Rosario Central y tuvo un sorpresivo gesto con la gente de Gimnasia y Esgrima La Plata tras su gol.

En la victoria 3 a 0 de Rosario Central sobre el "Lobo" por la fecha 10° del Torneo Clausura, Ángel Di María marcó un golazo y sorprendió con un gesto a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, que marca lo que está viviendo una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 desde su regreso al fútbol argentino.

Después de los tantos de Alejo Véliz, en la primera parte, y de Enzo Giménez, en el complemento, el conjunto de Ariel Holan encontró espacios en los minutos que fueron bien aprovechados por sus jugadores, pero sobre todo por la tremenda categoría del "Fideo".

A los 86 minutos, después de una gran jugada colectiva, Di María entró al área, metió un amague ante un defensor y definió cruzado para concretar el 3 a 0. Lejos de gitar el gol, el talentoso zurdo levantó la mano y pidió disculpas a la hinchada del "Tripero", que durante varios momentos del partido lo aplaudió.

Cuando finalizó el cotejo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el propio Ángel explicó que su actitud de no celebrar el gol se debió a cómo lo trataron en La Plata. "Antes que me hagas otra pregunta, quiero agradecer a la gente. La verdad que el cariño es impresionante. Después del gol, y todo, no tengo palabras de agradecimiento para la gente de Gimnasia y les deseo lo mejor”, comentó el exjugador de Manchester United en plena cancha.

En el mismo sentido, Di María reiteró el pedido de disculpas, en medio del mal momento que vive el "Lobo". “Más que nada por la gente. Desde que llegamos al estadio, a La Plata, la gente fue impresionante conmigo. El cariño, ya en el hotel, acá cuando llegué al estadio, en el calentamiento, durante el partido. La verdad que no tengo palabras. Haber hecho el gol no merecía que lo festejo, ni festejar, ni nada. Pedí perdón por el gol”.

Sobre el rendimiento del equipo, el futbolista, de 37 años, expresó: "Veníamos haciendo bien las cosas, manejando bien los partidos y nos estaba faltando el gol. Hoy se dio. Las cosas se dieron muy bien. Jugamos muy bien en el primer tiempo, en el segundo tratamos de aprovechar los espacios".

"Podíamos haber convertido un poco más. Creo que tuvimos ahí, yo más que nada un par que terminé errando el pase al final. Pero creo que es así, el fútbol argentino es difícil. Intentamos hacer lo mejor posible siempre y la victoria fue importante para nosotros”, continuó el exjugador de PSG.

Para finalizar, "Angelito", que llegó a los 4 goles en 8 partidos disputados en el torneo local, reveló que se siente bien jugando los 90 minutos y concluyó: “Vine para esto, para jugar, para disfrutar del fútbol argentino y la gente. Si puedo y me siento bien, quiero seguir adentro de la cancha”.