Mastantuono estalló de furia en Real Madrid: pelotazo a la hinchada y amarilla

Mastantuono estalló de futia en Real Madrid vs. Atlético de Madrid: fuerte reacción contra hinchas rivales y amarilla.

En la goleada que sufrió el Real Madrid 5 a 2 ante Atlético de Madrid, Franco Mastantuono fue protagonista no por su talento, sino porque estalló de furia. El crack de la Selección Argentina, que no fue titular en el Derby español, tuvo una fuerte reacción que le costó la amonestación.

El clásico en el estadio Wanda Metropolitano tuvo varios momentos intensos dentro de la cancha y en uno de ellos estuvo involucrado el jugador surgido en River Plate. Si bien el zurdo ingresó cuando el partido estaba 3 a 2 a favor del "Colchonero" en el segundo tiempo, las cosas no salieron como esperaba.

A los 95 minutos, con el encuentro ya liquidado y mientras se jugaba el último minuto de descuento, Mastantuono le hizo una falta a Álex Baena sobre la banda izquierda. Tras quedarse discutiendo con el juez de línea, recibió un balón desde afuera y, al rebotarle en el pie, tiró un fuerte pelotazo hacia la platea del Atlético de Madrid.

Enseguida, al observar la reacción, el árbitro Javier Alberola Rojas le sacó la amarilla al argentino, pero no quedó solo ahí: algunos jugadores del "Aleti" fueron a reprocharle su actitud y los compañeros del Real Madrid debieron sacarlo del lugar al futbolista recién llegado al "Merengue", que zafó de la expulsión.

El entrenador del "Madrid", al ser consultado por el enojo de Franco, dio a entender que su respuesta se debió a que el equipo de Diego "Cholo" Simeone escondía los balones. “No haremos de un detalle que era muy recurrente como una explicación de lo que pasó en el partido, pero sí que fue muy claro qué es lo que pasó“, expresó el ex-DT del Bayer Leverkusen.

A pesar de la derrota, el elenco de la capital española quedó, de forma momentánea, como líder de La Liga, a la espera de lo que suceda con el Barcelona, conjunto al que le lleva dos puntos y este domingo recibirá a la Real Sociedad.

De cuánto es la cláusula de rescisión de Franco Mastantuono

El presente de Mastantuono en la elite de Europa ya es una realidad. Su tremendo talento, con 18 años, lo colocó en lo que para muchos es el equipo más importante del mundo, como es considerado el Real Madrid. Y el respaldo que recibe día a día hace crecer la ilusión de los argentinos frente a lo que puede ser su proyección en la Selección Argentina. al ya haber debutado en la mayor con solo 18 años.

En un año y medio, la joya de la "Albiceleste" pasó de debutar en la primera de River a ser titular en el Real Madrid. Y en el medio, un pase histórico del futbolista al club "Merengue" por 45 millones de eros netos qque le quedaron a River, y que fue un desembolso aún mayor en total para la institución.

Por este motivo es que Florentino Pérez decidió realizarle un contrato largo y una cláusula que es histórica.La cláusula de rescisión de Franco Mastantuono en Real Madrid es de 1.000 millones de euros (1.136 millones de dólares).