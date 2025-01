Denuncian a Juliana Santillán por abuso de autoridad tras el audio por las SAD.

La diputada Juliana Santillán fue denunciada por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" por su colega de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso. La presentación se dio después de que se conociera el escandaloso audio en el que la legisladora le ofrecía al dirigente de un club del fútbol argentino transformarse en una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), ya que tiene "todo arreglado" con Maríano Cúneo Libarona (ministro de Justicia de la Nación) y con la IGJ (Inspección General de Justicia) a cargo de Roque Vítolo.

Luego del mensaje de voz de WhatsApp destinado a un directivo del Club Social y Deportivo Bancruz de Río Gallegos (Santa Cruz), que dio a conocer el portal deportivo Doble Amarilla, Del Gaiso tomó cartas en el asunto y presentó la denuncia. De esta forma, la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza será investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6. Se trata de otro caso polémico dentro del partido que lidera nada menos que el presidente de la Nación, Javier Milei.

El dirigente de la Coalición Cívica sostiene que su colega de La Libertad Avanza “deberá responder como autora penalmente responsables”. Según el Código Penal de la Nación, el delito de “abuso de autoridad” (artículo 248) está vinculado a “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En el caso de confirmarse su culpabilidad, Santillán podría ser condenada a prisión "de un mes a dos años", además de la "inhabilitación especial por doble tiempo”.

El audio por el que Juliana Santillán fue denunciada por abuso de autoridad y volación de los deberes de funcionario público

En el mensaje de voz de más de casi cuatro minutos, la legisladora nacional apura a un dirigente de Bancruz para que “habilite la inversión extranjera” en su institución. “Lo que nosotros necesitamos es presentar una nota de consulta ante la IGJ”, le reclama inicialmente. La idea era que alguna institución perteneciente directa o indirectamente a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) de Claudio "Chiqui" Tapia pidiera formalmente ser una SAD para que el Gobierno pudiera tener un caso testigo.

En el mensaje, la diputada confirma que el trámite ya contaba con la garantía de la celeridad del organismo que se dedica a controlar a las asociaciones y revela que estaban intentando convencer a otro club: “Estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club. Estábamos con Arsenal, pero como son la vieja escuela de (Julio) Grondona tienen un poco más de cuidado, miedo, digamos. La palabra es miedo. Todo el mundo le tiene miedo a la desafiliación de los torneos“. Más allá de lo escandaloso del acuerdo, Santillán podría ser denunciada por abuso de autoridad, teniendo en cuenta que los funcionarios y legisladora se estarían excediendo en el alcance y el ejercicio de sus atribuciones.

En el audio. Juliana también deja en claro que antes quiere tener todo arreglado con la Justicia y con la IGJ para que la entidad que se anime a cambiar de modelo no pueda ser sancionada por la Asociación del Fútbol Argentino, como indica hoy el estatuto. Allí se escucha de boca de ella que “la AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita". "Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”, reconoce.

Con respecto al propio Milei, Santillán dispara finalmente: “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”. Se trata del mismo modus operandi que utilizó Talleres de Córdoba para impedir la Asamblea extraordinaria de la AFA a finales del 2024 y fue rechazado por la Cámara Civil, en la batalla que libran el jefe de Estado y Andrés Fassi, mandamás de "La T", contra la entidad madre encabezada por Tapia.