De qué cuadro es el "Cholo" Sottile: por quién hincha el periodista de ESPN

Cholo Sottile es un importante periodista deportivo.

Marcelo "Cholo" Sottile es un prestigioso periodista deportivo de la Argentina, reconocido por su participación en F90 (antes 90 minutos de fútbol), uno de los programas de debate caliente más populares que tiene la televisión por cable en el país. Aunque su trayectoria es mucho más extensa en la parte gráfica, con muchos años en el Diario Olé, donde le tocó cubrir la Selección nacional y realizar entrevistas recordadas.

Como pasa con muchos periodistas del ámbito del fútbol, decir de qué cuadro son hinchas es una decisión difícil. Esto tiene que ver con el miedo a no ser considerados objetivos por el público por dudar de su imparcialidad. Y hace que muchos decidan ocultar su club o decir que son de un club más humilde, para no ganarse la enemistad de alguna hinchada popular. El "Cholo" no escapa a esa lógica y no dijo de manera certera de qué cuadro es, aunque lo dio a entender en varias oportunidades y nunca lo negó.

De qué equipo es el "Cholo" Sottile

Sin decirlo de forma explícita, lo dio a entender. Marcelo "Cholo" Sottile es hincha de Boca. Lo dicen sus colegas y lo dejó claro en varias declaraciones. "Decir los dos es nada, Boca es el más grande de Argentina. No hay ninguna duda, hasta (Rodolfo) D'Onofrio sabe que es peor descender que ganarle una final a tu clásico rival. No digamos más, aunque quede divino, que River se hizo más grande. No se hizo más grande por eso", dijo sin titubear el periodista.

Sottile en la cancha de Boca.

La curiosa historia de amor de Sottile

En una entrevista con Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti, Sottile expresó su particular historia de amor, lejos de cualquier tipo de prejuicio. "Yo me casé con mi prima", expresó el periodista, lo que generó la sorpresa de toda la mesa. "¿Viste cuando tus viejos son amigos de una familia amiga? Entonces vos empezás a crecer y es ‘el tío’, ‘la prima’... pero en realidad no son primos", aclaró para hacer entender mejor la situación.

"Mis suegros son los padrinos de mi hermana. Porque mi viejo era amigo de mi suegro, laburaban juntos. Nazco yo, nace mi mujer… empezamos a irnos de vacaciones juntos… entonces, la típica. Primero fue unas vacaciones, ahí avancé. Arrancó el noviazgo en secreto. Y eso ya lo habían descubierto. Cuando llegamos a mi casa ya para blanquear, ya mi vieja, mis hermanas me dijeron que ya sabían todo. ‘Nos dimos cuenta, recontra obvio’, me dijeron", contó el periodista, en una historia única.