Boca confirmó la terrible lesión del Changuito Zeballos: qué tiene y cuánto estará sin jugar

Exequiel "Changuito" Zeballos sufrió una durísima lesión en su pierna derecha tras la violenta falta de Milton Leyendeker. Enterate cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Se confirmó la terrible lesión de Exequiel Zeballos y genera preocupación en el mundo Boca Juniors. El joven surgido de la cantera "Xeneize" estará inactivo un largo tiempo luego de sufrir una violenta infracción en el partido ante Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina. La violenta infracción de Milton Leyendeker terminó de mala manera para el atacante del equipo que dirige Hugo Ibarra.

Finalmente, horas después de la victoria de Boca ante el "Sojero" en el Estadio Padre Martiarena de Salta, desde el equipo médico de la institución publicaron un comunicado oficializando lo que sucedió con el "Changuito". A raíz de lo sucedido, el delantero estaría afuera de las canchas, lo que significa un gran problema para el DT. De esta manera, se perdería lo que resta del año y estaría recién disponible para la próxima temporada en 2023.

Lo que sufrió Exequiel Zeballos es una desprendimiento en la tibia derecha, un ligamento lastimado y una fractura menor (en términos médicos, una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho). A raíz de esto, operarán al futbolista de Boca entre las 16:30 y las 17:00 y estaría inactivo, como mínimo, por 4 meses que podrían estirarse hasta 6. De esta manera, el estratega perderá una pieza clave y figura dentro del plantel pensando en lo que se viene, ya que el club de La Ribera afrontará lo que resta de la Liga Profesional y la Copa Argentina desde cuartos de final.

Horas después del encuentro ante Agropecuario, varios futbolistas del "Xeneize" dejaron mensajes de aliento para el "Changuito", que se retiró del verde césped entre lágrimas. Darío "Pipa" Benedetto, como uno de los referentes del plantel, escribió: "Tranquilo, Changuito, todo pasa. Vas a volver con todo". Guillermo "Pol" Fernández, autor del gol del triunfo ante el "Sojero", publicó: "Vas a volver más fuerte, amigo. Te quiero mucho, Changui".

Las declaraciones de Milton Leyendeker

"No fue mi intención lesionar a Zeballos. Le pido disculpas públicas, espero que no tenga nada grave", sostuvo Milton Leyendeker con respecto a la terrible infracción que cometió contra el joven de Boca Juniors. Es que la falta merecía amarilla y mucho más, ya que el hombre de Agropecuario fue con una violencia desmedida contra el futbolista del "Xeneize" y terminó de la peor manera. "Con la amonestación estaba bien. Cuando me expulsó pregunté porqué lo hacía, pero al ver las imágenes creo que fue lo más justo", agregó el defensor del "Sojero".

Por otro lado, el jugador del elenco de Carlos Casares contó cómo es su desempeño habitual en cancha: "Siempre juego al límite pero esta es mi primera expulsión. No quise agredirlo sino que fui a quitar el balón y justo tocó la pelota y le pegué en la rodilla". Claro que ahora, ante esta inesperada acción que obligó a Hugo Ibarra a sacarlo del campo de juego, el juvenil del conjunto "Azul y Oro" tendrá varios meses de recuperación por delante.