Aparecieron violentas pintadas contra Marcelo Tinelli por San Lorenzo: "Dejá de joder"

Este jueves 17 de marzo aparecieron pintadas contra Marcelo Tinelli cerca de Canal 13 después de que intente impedir las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que Marcelo Tinelli realizara un pedido especial a la Justicia para impedir las elecciones de la Liga Profesional de Fútbol del próximo 8 de abril, cerca de Canal 13 aparecieron distintas pintadas violentas contra el conductor. Las mismas apuntaron a su mala gestión en San Lorenzo y dejaron en claro que están más que disconformes.

El conductor tomó la decisión de abandonar su cargo de presidente a principios de enero. La decisión se tomó a raíz de la disconformidad de gran parte de los clubes que forman parte del torneo. Por eso Tinelli puso un alto en su mandato y llamó a elecciones para marzo. Sin embargo, el propio "Cabezón" fue quien sumó varios motivos para que no se desarrollen las votaciones. Ahora los enojados son los fanáticos "Cuervos".

"Tinelli soltá la Liga que estás haciendo mierda San Lorenzo", rezó una de las pintadas. Mientras que otra de ellas dice: "Tinelli, soltá la Liga. Hacé como dijiste, largá lo tóxico. Dejá de joder con el fútbol". Esta última pintada en la pared se refiere a un reciente posteo del vicepresidente del "Ciclón" en su cuenta de Instagram. "Siempre hay que estar en los lugares donde uno es valorado, querido y respetado. Hay que soltar lo tóxico. La vida es hermosa y hay que disfrutarla, y más a cierta edad. No fuerces las cosas. Si tenés paciencia, todo se acomoda. SER FELIZ", escribió Marcelo Tinelli en una historia en la que agregó el ícono de un corazón pero nunca aclaró a quién se dirigía.

La historia compartida por Marcelo Tinelli

El pedido desesperado de Tinelli para impedir las elecciones de la Liga Profesional

"La única lista presentada para la renovación de autoridades no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la reglamentación vigente. El candidato a secretario, Hernán Arboleya, es dirigente suplente en su club, siendo que el Reglamento General de la LPF (alineado con el Estatuto AFA y de otras asociaciones) no permiten que miembros no titulares de una Comisión Directiva de un Club formen parte de la Mesa Directiva de la LPF", escribió Tinelli.

Por otro lado Tinelli agregó: "Asimismo, al cierre de listas, ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación. Es por eso que, al momento de enviarles esta carta, ya impugné la conformación de la citada lista (además de solicitar la nulidad de todo el proceso electoral)". Sobre esto último, quedó más que claro el deseo del directivo para frenar las elecciones del 8 de abril.

Además Tinelli sostuvo: "Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados".