El desesperado pedido de Tinelli para impedir las elecciones en la Liga Profesional

Marcelo Tinelli realizó un particular pedido para impedir las elecciones en la Liga Profesional del próximo 8 de abril.

Para el próximo 8 de abril están pautadas las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol, buscando un reemplazante para el lugar que dejará libre Marcelo Tinelli. Este último, quien es el actual presidente del mencionado certamen nacional, realizó un pedido especial a la Justicia para anular los comicios por distintas razones. Las mismas impedirían al mandamás de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, asumir en su lugar.

Cabe destacar, que el conductor de El Trece tomó la decisión de abandonar su cargo a principios de enero. A raíz de la disconformidad de gran parte de los clubes que forman parte del torneo que generó una tremenda crisis, el líder de Showmatch puso un alto en su mandato y llamó a elecciones para marzo. Sin embargo, el propio "Cabezón" fue quien sumó varios motivos para que no se desarrollen las votaciones correspondientes.

"La única lista presentada para la renovación de autoridades no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la reglamentación vigente. El candidato a secretario, Hernán Arboleya, es dirigente suplente en su club, siendo que el Reglamento General de la LPF (alineado con el Estatuto AFA y de otras asociaciones) no permiten que miembros no titulares de una Comisión Directiva de un Club formen parte de la Mesa Directiva de la LPF", escribió Tinelli.

Asimismo, profundizó: "Asimismo, al cierre de listas, ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación. Es por eso que, al momento de enviarles esta carta, ya impugné la conformación de la citada lista (además de solicitar la nulidad de todo el proceso electoral)". Sobre esto último, quedó más que claro el deseo del directivo para frenar las elecciones del 8 de abril.

Por otro lado, Tinelli sostuvo: "Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados".

El palazo para los actuales candidatos

Marcelo Tinelli también disparó contra los actuales candidatos: "Me resulta insólito, como quieren hacer creer algunos candidatos de la lista impugnada, afirmar que no se avanza en la resolución de estos temas porque quien suscribe es la máxima autoridad de la LPF. Es como que dijeran 'a Tinelli no se lo resuelvo, pero a otro que se subordine en todos los temas, sí'. Resulta inexplicable que, si se pudieran haber definido los temas desde 2017 hasta acá, casi la totalidad de las problemáticas mencionadas no se hayan resuelto".

Por otra parte, en el escrito que realizó, sostuvo: "En la gran mayoría del mandato que llevo, he tenido una relación muy respetuosa para con el presidente de AFA y las instituciones. Esa relación, la cual siempre cuidé y no quise tensar ni romper por el bien de todos aún sin que se resolvieran los temas mientras algunos me hacían responsable de eso, fue la que finalmente pareciera que llevó al malestar de algunos clubes hacia mi persona. Cosa que, analizando las responsabilidades técnicas y políticas de cada uno, me parece una injusticia".

La carta de Tinelli en enero en referencia a las elecciones

"Hemos fijado la fecha del 31 de marzo de 2022 para la elección de nuevas autoridades de la Liga, que completen el mandato vigente hasta marzo de 2024", agregó en el comunicado. El mismo, lleva la firma de Tinelli, los tres vicepresidentes Cristian Malaspina (Argentinos Juniors), Hernán Arboleya (Lanús) y Mario Leito (Atlético Tucumán); el director general Eduardo Spinosa (Banfield) y el secretario general Sergio Rapisarda (Vélez), entre otros.

"Creemos firmemente que este es el mejor camino y por eso debemos tomarnos este tiempo para encontrar los consensos y la unidad que el momento exige. Tal lo conversado con la mayoría de los clubes, permaneceré en el cargo hasta que se elijan nuevas autoridades. Confío en que este escenario desemboque en una lista de unidad con el máximo consenso posible", agregó y afirmó que continuará en su cargo hasta que se elijan las nuevas autoridades.