Confirmado: Eva De Dominici confesó si pasó la noche con Lenny Kravitz y sorprendió a todos

Eva De Dominici rompió el silencio tras los rumores que la vinculaban con Lenny Kravitz en su visita a Argentina.

Eva De Dominici estuvo en la mira de todos tras el recital de Lenny Kravitz en el Movistar Arena por un fuerte rumor que sorprendió al ambiente de la música y el espectáculo. Es que se filtró que ambos pasaron la noche juntos y la actriz rompió el silencio para hablar de este trascendido.

Lenny Kravitz causó furor en Argentina tras los recitales que brindó en el Movistar Arena. El músico de 60 años tocó sus temas más clásicos y enloqueció al público, pero el foco de su llegada al país se desvió un poco debido a un fuerte rumor: su presunto encuentro con la actriz Eva De Dominici.

En medio de máximo hermetismo por esta situación, la propia actriz, quien está en pareja con el actor español Eduardo Cruz, rompió el silencio para explicar lo sucedido. "Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante", indicó a través de su equipo de representantes, quienes emitieron un comunicado oficial.

La actriz de 29 años está en el país por motivos laborales, ya que es parte del elenco actoral de una película de Cohn/Duprat protagonizada por Guillermo Francella. "Solo queremos aclarar esto ya que Eva esta viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas", concluyó.

Lenny Kravitz reveló el motivo por el que no tiene relaciones sexuales hace 9 años

Lenny Kravitz reveló que lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales, una decisión que tomó en su búsqueda espiritual luego de reflexionar sobre su estilo de vida anterior, lleno de relaciones pasajeras. A sus 60 años, el cantante parece sentirse cómodo con su celibato y no tiene apuro por encontrar una nueva pareja.

En una entrevista con The Guardian, el artista de 60 años explicó que esta prolongada abstinencia sexual surgió del deseo de no repetir los errores de infidelidad de su padre, Sy Kravitz, un productor de noticias que engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel en The Jeffersons.

Después de su divorcio de Lisa Bonet en 1991, Kravitz admitió haber adoptado un estilo de vida similar al de su padre, repleto de aventuras ocasionales. No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que ese comportamiento no le aportaba satisfacción y decidió cambiar para dejar atrás su fama de "mujeriego".

"Es una cuestión espiritual. Me he vuelto muy consciente de mi manera de vivir", comentó al diario británico, subrayando que su celibato incluye también las relaciones serias, ya que no tuvo una pareja estable durante casi una década. Tras su separación de Bonet, el intérprete de éxitos como "Are You Gonna Go My Way" y "Fly Away" tuvo relaciones con la actriz francesa Vanessa Paradis y estuvo comprometido con las modelos Adriana Lima y Nicole Kidman, aunque ninguna de estas relaciones prosperó.