Adiós fútbol: fue clave en un Racing campeón y se retiró a los 38 años

Fue clave con el Racing campeón del 2014 y se retiró a los 38 años.

Una figura del Racing campeón del 2014 se retiró a los 38 años como profesional, por lo que le dijo adiós al fútbol argentino después de 16 temporadas aquí entre los diferentes clubes por los que pasó. Se trata del máximo asistidor de la "Academia" de Diego Cocca, que se quedó con el Torneo de Transición que disputó mano a mano con el River Plate de Marcelo Gallardo hasta la última fecha.

El protagonista es nada menos que Gastón Díaz, el lateral o volante por la derecha que en aquel certamen jugó como mediocampista. Con Iván Pillud de "4" y el ex Vélez Sarsfield de "8", el "Gato" aportó 8 asistencias para un conjunto que se consagró con Diego Milito, Gustavo Bou, Ezequiel Videla y Sebastián Saja como las máximas estrellas del plantel. Además, el bonaerense obtuvo otros tres trofeos con la camiseta del "Fortín".

Gastón Díaz tuvo una extensa trayectoria a nivel nacional, tanto en la Primera división como en el Ascenso. Es que, además de ser campeón con Vélez y Racing, pasó por otros ocho cuadros entre el 2007 y el 2026: Lanús, Gimnasia de La Plata, Colón de Santa Fe, All Boys, Mitre de Santiago del Estero, San Telmo, Arsenal de Sarandí y Real Pilar. Únicamente se desempeñó en el exterior en dos campañas, cuando defendió los colores de Olimpia de Honduras (2021-2022) y 12 de Junio de Paraguay (2024).

Se trató de un volante de ida y vuelta permanente por la derecha en el conjunto de Avellaneda, en un 4-4-2 inamovible y rocoso de Cocca que salió campeón a pura solidez defensiva. Recibió apenas un gol en los últimos nueve partidos y ese sprint final del torneo le permitió superar por dos puntos al River de Gallardo.

Gastón Díaz, clave en el Racing campeón del 2014, se retiró del fútbol profesional.

Se retiró Gastón Díaz, máximo asistidor del Racing campeón de 2014

Con ocho pases gol, el "Gato" se consolidó como volante por la derecha en un elenco de Cocca que formaba generalmente con Sebastián Saja; Iván Pillud, Luciano Lollo, Yonathan Cabral, Leandro Grimi; Gastón Díaz, Ezequiel Videla, Luciano Aued, Ricardo Centurión; Gustavo Bou y Diego Milito.

Además, en el banco de los suplentes aparecían futbolistas como Nelson Ibáñez, Nicolás Sánchez, Germán Voboril, Francisco Cerro, Nelson Acevedo, Marcos Acuña, Facundo Castillón y Gabriel Hauche.

Los números de Gastón Díaz en Racing