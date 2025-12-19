Safonov, el héroe de PSG en la Copa Intercontinental, será baja por fractura en una mano

Matvey Safonov, del París Saint Germain, detiene un penal a Luiz Araujo, del Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

‍El guardameta del Paris Saint-Germain Matvey Safonov se fracturó una ‍mano durante la ⁠tanda de penales de la final de la Copa Intercontinental, informó el viernes el club francés, mientras que su entrenador, Luis Enrique, no supo explicar cómo el ruso siguió jugando.

Safonov detuvo cuatro penales ‌en la tanda que ⁠dio al campeón ⁠de Europa el título de la Intercontinental tras empatar 1-1 con Flamengo ‍en la final del miércoles.

El PSG reveló que el ⁠jugador de 26 ‌años sufrió una fractura en la mano izquierda y será reevaluado en tres o cuatro semanas, por lo que se perderá ‌el ‌partido de Copa de Francia del sábado ante Vendée Fontenay antes del parón invernal.

"No puedo explicarlo, es increíble, ​pero el jugador no sabe cómo ha ocurrido. Creemos que fue en el tercer penal cuando hizo un movimiento extraño. Tiene una fractura", dijo Luis Enrique a periodistas.

"Con la ‍adrenalina, habrá terminado (la tanda de penales) a pesar de la fractura. Es increíble cómo todos los jugadores, incluido Safonov, tienen la capacidad de ​ayudar al equipo, de estar siempre dispuestos a ayudar al equipo. Ésa ​es la mentalidad que queremos. Hay que estar listo para ⁠ayudar al equipo y trabajar todo el tiempo".

