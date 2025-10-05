Vivo | Franco Colapinto largó 16° en el GP de Singapur en la Fórmula 1, con el Alpine

Durísimo trabajo para Colapinto desde atrás en Singapur.

Franco Colapinto largó 16° con el Alpine en el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, luego de una floja clasificación. El piloto argentino de 22 años no pudo superar la Q1 el sábado y partió nuevamente desde atrás en uno de los autódromos más complejos de la máxima categoría del automovilismo mundial, con mucho calor, humedad y poco espacio para los sobrepasos. En tanto, su compañero de Alpine, Pierre Gasly, salió desde los boxes en el 19° lugar.

¿Cuándo se corre el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1?

Después de los ensayos libres, los entrenamientos y la clasificación, la carrera final es el domingo 5 de octubre desde las 9 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión y en el streaming online de Disney+. Colapinto largó 16°.

El resumen de la carrera de Colapinto en Singapur

El pilarense largó muy bien, ya que pasó de 16° a 13° en la primera vuelta. Franco mantuvo un buen ritmo, aprovechó el DRS en sus zonas e ingresó a los boxes por primera vez en la vuelta 16. La parada duró 2.7 segundos, un tiempo normal, para colocar entonces los neumáticos medios.

La grilla de partida del GP de Singapur 2025 de la F1

George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Andrea Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hulkenberg (Sauber). Liam Lawson (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Pierre Gasly (Alpine) desde los boxes. Alexander Albon (Williams) desde los boxes.

¿Cómo es el autódromo de Singapur de la F1?

Inauguración: 28 de septiembre del 2008.

Vueltas: 62.

Longitud: 4.94 km.

Curvas: 19 (la mayoría, lentas).

Sentido: contrario a las agujas del reloj.

Jornada: nocturna.

Clima: altos niveles de calor y humedad.

Tipo: callejero, urbano, lento.

Récord de vuelta: 1:34.486 del australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) en 2024.

Las carreras que le restan a Colapinto con Alpine en 2025

GP de Estados Unidos - Domingo 19 de octubre a las 16 horas de Argentina.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?