Sorpresa para Franco Colapinto: otra escudería de la F1 ya lo quiere para el 2026

Ya hay otra escudería interesada en Franco Colapinto para el 2026.

Sorpresa para Franco Colapinto en la Fórmula 1, ya que otra escudería se mostró interesada en sus servicios más allá de que acaba de llegar a Alpine a préstamo desde Williams. El piloto argentino de 21 años recién comienza en la máxima categoría del automovilismo mundial, aunque ya pasó por dos equipos y ahora podría recalar en una tercera escudería de cara a la temporada 2026.

Aunque todavía no debutó en la F1 y recién lo hará en la siguiente campaña, Cadillac sigue de cerca los movimientos del pilarense para el corto o mediano plazo. Se trata de la escuadra respaldada por General Motors, que tiene a "Fran" entre las opciones para sus dos butacas principales de acuerdo con el portal especializado qatarí BeinSports.

Dentro de la lista de candidatos figuran talentos jóvenes de la IndyCar y de la Fórmula 2, mientras que en la F1 la búsqueda pasaría por corredores más experimentados o que estén en la etapa final de sus trayectorias. De hecho, desde BeinSports publicaron que Franco “podría ser parte de un dúo novato-veterano, alineándose con la tendencia moderna de la F1 de mezclar experiencia con talento joven”.

Por el momento, el bonaerense está como piloto de reserva de Pierre Gasly y Jack Doohan, por lo que pasar a ser el corredor principal de cualquier equipo puede seducirlo rápidamente en el plano profesional. Otros deportistas que están en la órbita de Cadillac son Sergio "Checo" Pérez, Colton Herta y Álex Palou, estos dos últimos con una gran experiencia en la IndyCar. Si bien en algún momento se mencionó a Daniel Ricciardo, el australiano ya aclaró que por ahora no desea regresar a "La Máxima".

Sobre el proceso de selección de pilotos, el director del equipo, Graeme Lowdon, explicó en una entrevista con Formula1.com: “No habíamos podido estar en el mercado de pilotos hasta que se confirmara la inscripción. Ahora que se ha confirmado, podemos seguir adelante”. Sin embargo, aclaró que no hay un plazo definido para los anuncios: “No vamos a poner ningún plazo para el anuncio de pilotos ni nada por el estilo, pero seguro que lo habrá a su debido tiempo”. Lowdon también destacó la importancia de contar con un piloto estadounidense, aunque la selección se basará en el mérito y no en nacionalidades, por lo que cerró: “Vamos a contratar a los pilotos en función de sus méritos. Pero no vemos ninguna razón por la que no vayamos a tener pilotos estadounidenses a tiempo”.

¿Cómo es el contrato de Colapinto con Alpine?

Cesión por cinco años desde Williams .

. Piloto de reserva como mínimo en las primeras cinco carreras del 2025.

Negociaciones abiertas, mientras tanto, con cualquier otro equipo.

Alpine se hace cargo del salario de Franco en esas cinco temporadas.

Una vez concluido dicho tiempo, puede regresar a Williams o marcharse a otra escudería por venta o cesión.

¿Cuáles serán los cambios en la F1 en 2026?

Una de las grandes modificaciones a implementar por la Fórmula 1 en el 2026 es que los monopostos serán más chicos, con menos carga aerodinámica, neumáticos más pequeños (se probaron durante este receso) y la llegada de los combustibles sintéticos que serán menos contaminantes