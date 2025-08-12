La insólita invitación de hinchas argentinos a Colapinto mientras descansa: "¿Tomamos?"

El insólito pedido de los hinchas argentinos a Franco Colapinto mientras descansa de la F1.

Algunos hinchas argentinos de la Fórmula 1 le hicieron una invitación insólita a Franco Colapinto, el piloto de 22 años de Alpine, que descansa al igual que toda la máxima categoría del automovilismo mundial. Hasta el domingo 31 de agosto que el torneo vuelva a presentarse con el Gran Premio de Países Bajos 2025 en el circuito neerlandés de Zandvoort, la escudería francesa comandada por el italiano Flavio Briatore aprovecha para publicar en sus canales oficiales información del día a día de sus dos corredores principales: el ex Williams y el galo Pierre Gasly.

Por ejemplo, durante el mediodía argentino del martes 12 de agosto, desde la escuadra europea subieron a su feed de Instagram (@alpinef1team) fotos y videos de Colapinto y Gasly. Lo que llamó la atención, entre los diez elementos posteados en una de las publicaciones, fue la pancarta de un simpatizante albiceleste. La misma decía simplemente: "Franco!! Te traje alfajores de maicena!!! ¿Tomamos unos mates?".

La cuestión es que tanto "Fran" como su compañero de equipo suelen convivir con los seguidores de Alpine en la F1 en el día a día, quienes se muestran con caretas de ellos, carteles, tatuajes, selfies y todo tipo de comentarios para apoyarlos en este momento de crisis. Mientras tanto, aguardan para tratar de cumplir una buena labor en el GP de Países Bajos para abandonar la última posición actual en la Copa de Constructores.

Las fotos y los videos de Alpine con Colapinto y Gasly

"Traé alfajores de maicena", el insólito pedido de un hincha argentino a Colapinto.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

A la espera de la confirmación de la presencia de Colapinto con Alpine, aunque es muy probable que el joven pilarense participe, la siguiente presentación será el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el domingo 31 de agosto del 2025 desde las 10 horas de Argentina.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?