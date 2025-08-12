Dolor gigante en el automovilismo argentino porque murió un piloto en Córdoba

Tristeza en el automovilismo argentino porque murió un piloto en Córdoba.

El automovilismo argentino está de luto una vez más, en esta oportunidad porque murió Claudio Segarra. El joven piloto se desempeñaba en su Córdoba natal dentro del Turismo Pista San Luis, una de las categorías más reconocidas en el interior del país. Sin embargo, en un momento perdió el control de su vehículo, por lo que se accidentó en los entrenamientos de la Monomarca Fiat y falleció tras permanecer internado en cuidados intensivos.

El triste episodio que conmociona al deporte nacional por un nuevo fallecimiento ocurrió durante el segundo fin de semana de agosto del 2025 en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. De acuerdo con los primeros informes de los medios de comunicación locales, el accidente se produjo mientras el corredor iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio.

Al parecer, Segarra perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal del circuito. Como consecuencia, el auto realizó un trompo y golpeó de lleno contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del trazado de la provincia de "La Docta". Personal médico que se encontraba en el predio intervino de inmediato, el deportista recibió maniobras de reanimación cardiovascular en el lugar y, poco después, fue trasladado de urgencia hasta un centro de salud en Río Cuarto. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Por supuesto, esta triste noticia trascendió rápidamente a través de las redes sociales, se suspendió toda la actividad restante prevista en el mismo circuito y desde distintos sectores le dieron el último adiós a Segarra públicamente. Se trata de una nueva noticia negativa en este sentido, en un 2025 que viene siendo demasiado complejo para los fanáticos del deporte motor. Más allá de lo que pueda ocurrir dentro de la pista, fuera de la misma suceden cada vez más situaciones negativas que golpean de lleno a la segunda actividad más popular a lo largo y a lo ancho de la Argentina. A superar este duelo como se pueda.

El último adiós a Segarra en el automovilismo argentino

El Turismo Pista San Luis

La FRADC (Federación de Automovilismo de la provincia de Córdoba)

El comunicado de la FRADC tras la muerte de Segarra.

El Córdoba Pista

Las CAPICOR (Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas)