La impotencia de Colapinto tras el abandono en Silverstone: "Mucha bronca"

La impotencia de Franco Colapinto luego del abandono en Silverstone.

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo largar desde los boxes el Gran Premio de Silverstone 2025 de la Fórmula 1 por los problemas en la caja de su Alpine. Cuando iba a salir a la pista, el pilarense de 22 años percibió una clara falla en su auto, se quedó en los pits y directamente dialogó con el staff a través del audio en la radio. Luego de haber descargado toda su bronca allí, dialogó con los medios de comunicación presentes en el paddock.

Resignado y sin entender demasiado qué ocurrió, "Fran" declaró: "No sé qué pasó. La verdad que no sabemos todavía, pero no pude ni salir del box, así que una pena que nos hayan pasado estas cosas". Al mismo tiempo, recordó: "Tuvimos un par de problemas últimamente. Después de un buen fin de semana, en el que habíamos encontrado un par de performances y un ritmo bueno es general, creo que es una lástima que haya pasado esto".

Incluso, Colapinto señaló que "era una buena carrera para correr viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas, todas las cosas climáticas y cambiantes durante la carrera...". Y sentenció, a puro lamento: "Así que triste porque creo que durante este fin de semana estuve más rápido que Pierre (Gasly, su compañero de equipo) y viendo dónde terminó ahora (sexto), capaz teníamos una buena oportunidad. Pero nada, hay que seguir trabajando y obviamente enfocados en lo que viene. Pero una pena no haber podido ni largar, me da mucha bronca".

La descarga de Colapinto vía radio con Alpine, tras el abandono en Silverstone: "Dios mío"

"¡Carajo! No puede ser, por Dios... Es lo mismo que en Barcelona, lo mismo", disparó el bonaerense ante la incredulidad de todos en la escudería francesa. Si bien en el video desde su coche se percibe que los mecánicos intentaron arreglar la situación para al menos pudiera salir rumbo al asfalto, no hubo caso y ni siquiera pudo girar en la final, tras haber chocado en la Q1 de la clasificación del sábado.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Si bien no está garantizada la presencia del piloto argentino en Alpine, la próxima competencia de la categoría será el domingo 27 de julio desde las 10 horas de Argentina, con el Gran Premio de Bélgica 2025 en el autódromo de Spa Francorchamps.

El testimonio de Colapinto tras el abandono en el GP de Silverstone.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine en la Fórmula 1?