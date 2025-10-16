La decisión empresarial que pone a Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

La decisión empresarial que pone a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026.

Una decisión empresarial coloca a Franco Colapinto prácticamente dentro de la Fórmula 1 en el 2026, en la segunda butaca de Alpine. La escudería francesa anunció un convenio con Mercado Libre, que es la compañía nacional que fue determinante para la llegada del piloto argentino de 22 años a la elite del automovilismo.

A través de diversas publicaciones en sus redes sociales oficiales, la escuadra liderada por el italiano Flavio Briatore confirmó que la firma comandada por Marcos Galperín tendrá presencia directamente en los autos de "Fran" y de su compañero Pierre Gasly, a partir del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Del video también participó nada que menos que Neymar, el futbolista brasileño que milita en Santos de su país.

El video de Alpine que anuncia la presencia de Mercado Libre en los autos de Colapinto y Gasly

En el comercial, la escudería con base en Enstone participa en una carrera única, compitiendo contra toda la flota de la empresa de origen argentino. En esta competencia ficticia entre Alpine y Mercado Libre "para ver quién se queda con su marca en el alerón" del monoplaza, cuando parece que Franco va ganando, un tal Rubén aparece en el cielo con su avión y lo supera justo antes de cruzar la meta.

"Ah bueno... ¿Quedó flama, no?", culmina el pilarense mientras le da la mano a una empleada de Mercado Libre para certificar que los de amarillo vencieron en esta supuesta competición. "Unidos por la velocidad", terminan entre ambas empresas para certificar la alianza que ahora se verá plasmada en forma explícita en los vehículos, en la zona de los alerones.

La palabra de Colapinto tras el anuncio

El corredor bonaerense consideró: "Competir con los colores de Mercado Libre es algo muy especial para mí. Significa llevar a la pista una marca que nació en mi país y que hoy representa a millones de latinoamericanos en el mundo. Para cualquier piloto, correr en la Fórmula 1 es un sueño". "Yo estoy viviendo el mío, con esfuerzo, dedicación y el apoyo de un equipo increíble. Hacerlo junto a Mercado Libre, una compañía que me acompaña desde mis comienzos y comparte los mismos valores de compromiso y perseverancia, lo hace aún más significativo”, sentenció.

El testimonio de Sean Summers, vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre

“Compartimos con la Fórmula 1 y con Franco Colapinto la pasión por la velocidad y la excelencia. Esta alianza nos permite llevar el espíritu de nuestros envíos rápidos y nuestra innovación a la máxima competencia global del automovilismo”.

Habló Guy Martin, Director Global de Marketing de Alpine

“Nos unimos a Mercado Libre como parte de una estrategia global para conectar con nuevas audiencias apasionadas por la Fórmula 1. Compartimos su visión de combinar innovación, velocidad y trabajo en equipo, y estamos entusiasmados de llevar esta colaboración a las pistas de Austin, Ciudad de México y São Paulo”.