Franco Colapinto larga 17° en el GP de Italia de Fórmula 1 con el Alpine

Franco Colapinto se presenta en el Gran Premio de Monza, en Italia, con el Alpine.

Franco Colapinto larga 17° en el Gran Premio de Italia 2025 en el circuito de Monza, considerado "El Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años, de Alpine, no tuvo una buena clasificación y quedó 18°, aunque finalmente partirá un puesto más adelante por la sanción al francés Isack Hadjar (Racing Bulls). En tanto, el compañero del pilarense, el galo Pierre Gasly, saldrá en la 18° colocación desde los boxes.

Se trata de un escenario especial para el joven pilarense, al que le fue bien allí en la Fórmula 2 y debutó en dicho circuito en la F1 con el Williams en el 2024. De cualquier manera, las largas rectas, la altísima velocidad alcanzada en esta pista y el motor a pleno perjudican a la escudería francesa, que ha demostrado ser la más lenta de la temporada con su último puesto actual en la Copa de Constructores. En semejante contexto, "Fran" y Gasly intentarán hacer lo mejor posible para acercarse a la décima posición y a los puntos, aunque no será nada sencillo desde el fondo de la grilla.

La grilla de partida del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 en Monza

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes). Gabriel Bortoleto (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull). Lewis Hamilton (Ferrari). Oliver Bearman (Haas). Nico Hulkenberg (Sauber). Carlos Sainz Jr.(Williams). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine)*. Liam Lawson (Racing Bulls)*. Isack Hadjar (Racing Bulls)*.

*Largarán desde los boxes.

¿A qué hora corre Colapinto en la F1 hoy? Hora, TV en vivo y streaming

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autodromo Nazionale di Monza. La final será el domingo 7 de septiembre del 2025 desde las 10 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Disney+ ("cable" más la plataforma paga aparte de ESPN). El streaming online irá por la misma plataforma.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?